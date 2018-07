Hoe passeer je mensen in de bioscoop? Van voren of van achteren?

Beste Beatrijs,

In de schouwburg of bioscoop moet ik vaak mensen passeren om mijn zitplaats te bereiken. Ik doe dit altijd met mijn gezicht naar de mensen toe, omdat ik meen ooit geleerd te hebben dat dit volgens de etiquette is. Ook is mijn voorkant minder uitstekend, en is het makkelijker in te schatten hoeveel ruimte ik heb. Ik zie echter dat de overgrote meerderheid van de mensen passeert met hun achterkant naar de zitters toe. Toen ik dit tijdens een borrel ter sprake bracht, waren mijn gespreksgenoten geschokt: volgens hen moeten geslachtsorganen te allen tijde afgeschermd worden van anderen.

Langs een rij lopen