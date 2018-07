Hoe (on)veilig is Tadzjikistan voor toeristen?

De 56-jarige Wokke fietste afgelopen zondag met zijn twee jaar oudere vriendin Kim Postma door het Aziatische land, toen hij om het leven kwam na een aanrijding. Ook twee Amerikanen en een Zwitser overleefden het incident niet, terwijl de vriendin van Wokke gewond raakte. Of het om een ongeluk, aanslag of roofoverval ging, is nog niet bekend. De autoriteiten in Tadzjikistan hebben vier verdachten gedood en een vijfde persoon aangehouden.

Er zijn beelden opgedoken waarop is te zien dat een wagen op de plaats des onheils keert, een tegemoetkomend voertuig ontwijkt en een vermoedelijk slachtoffer langs de kant van de weg aanrijdt.

Tadzjikistan is bij het grote publiek misschien niet bekend als fietsland, maar onder avonturiers is de Pamir-route befaamd. “Een klassieker”, noemt Pascal Kolkhuis Tanke van reisbureau Tropical Cyclist de route door de bergpas. Het is een van de hoogstgelegen fietsroutes ter wereld en wordt beschreven in talloze blogs en andere fietsverhalen. Over gevaren wordt niet of nauwelijks gesproken.

Alert “Ik heb me er nooit onveilig gevoeld”, zegt Cyril Chermin die zelf de route in 2016 heeft gereden. “Er fietsen daar vooral Europeanen. Overnachten doe je in een tent naast de weg. De meeste fietsers gaan op eigen gelegenheid. Het land is nog zo onderontwikkeld dat er voor reisbureaus nauwelijks iets te organiseren valt. Ook de ­back­­pa­ckers daar reizen vooral op eigen gelegenheid.” Kolkhuis Tanke, wiens reisbureau tochten door Tadzjikistan organiseert, zegt dat het land ‘geen broeihaard is van islamitisch terrorisme’. Toch wijst Buitenlandse Zaken in een reisadvies op het gevaar van aanslagen: “De dreiging blijft aanwezig. Wees alert in het hele land”. Buitenlandse Zaken waarschuwt vooral voor de veiligheid in de grensgebieden van Tadzjikistan. Wokke had dat gebied al verlaten. De plek waar hij werd gedood, ligt op 90 kilometer van de hoofdstad Doesjanbe, waar het volgens het ministerie iets veiliger is, maar nog wel veiligheids­risico’s gelden.