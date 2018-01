Hoe moet ik reageren op seksistische uitspraken van medestudenten?

Ik zit in het tweede jaar van mijn studie informatiekunde. Ik vind mijn studie interessant en geniet volop van het studentenleven. Toch is het voor mij als vrouwelijke student niet altijd even makkelijk in deze mannenomgeving. Sommige medestudenten doen, vooral als ze een paar biertjes op hebben, nogal vrouwvijandige uitspraken: ‘Daar moet een piemel in’ of ‘Die heeft een goede beurt nodig’ zijn daar voorbeelden van. Ik schroom ervoor om een medestudent hierop aan te spreken, omdat ik bang ben voor reacties als: ‘Zo zie je maar dat vrouwen niets kunnen hebben’, maar tegelijk vind ik dit gedrag onacceptabel. Hoe moet ik hiermee omgaan? Moet een vrouw de figuur meteen aanspreken op zijn gedrag, riskeren het lachertje van de groep te worden en de sfeer te verpesten? Of kan ik het maar beter laten passeren?

Beste Seksistische ongein,

Ik kan me voorstellen dat u ertegen opziet om een emmer ijswater over de vermeende lolligheid te gooien, maar ik raad u toch aan om grove, seksistische opmerkingen nooit te laten passeren. Hetzelfde geldt overigens voor mannen. Lach niet sullig mee, maar protesteer altijd. Het kan venijnig: ‘Met die rottige minipiemel van jou zeker!’ maar directheid heeft de voorkeur. Zeg ijzig tegen de grappenmaker: ‘Vind jij dit leuk?’ Als hij antwoordt: ‘Lachen, toch?’ of ‘Kom op, kun je niet tegen een grapje?’, vraagt u aan degene die naast hem staat: ‘Vind jij dit ook leuk?’ of tegen het hele groepje: ‘Vinden jullie dit allemaal leuk?’ Kans is groot dat er dan iemand u te hulp komt en zo dapper is om te zeggen dat vrouwvijandigheid helemaal niet grappig is. Misschien doen andere mensen ook hun zegje en komt het tot een discussie. Als u altijd in het geweer komt, zullen uw medestudenten enig benul krijgen van de verachtelijkheid van dit soort taal. Meer bewustzijn van seksisme dempt mogelijk niet het opzettelijke, maar wel het onbedoelde seksisme.

