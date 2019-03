Hoe moet het verder met de berechting van de polderjihadi’s?

Het was nota bene Donald Trump die laatst de knuppel in het hoenderhok gooide. De Amerikaanse president riep Europese landen vorige maand via Twitter op om in Syrië gevangen genomen strijders van Islamitische Staat, als ze ­afkomstig zijn uit deze landen, terug te halen en te berechten.

“Het kalifaat staat op het punt te vallen”, twitterde de president, die er in onvervalst Trumpiaanse stijl meteen een dreigement aan toevoegde: als de Europeanen hun jihadisten niet terugnemen, zouden de Amerikanen zich wel eens genoodzaakt kunnen voelen om ze vrij te laten. “De VS zien deze IS-strijders niet graag naar Europa trekken, waar ze waarschijnlijk naartoe zullen gaan.”

De VS overwegen zelf ook om Amerikaanse kalifaatstrijders, waarvan er relatief weinig zijn, terug te halen. Congresleden opperden al om ze vast te zetten in het omstreden detentiecentrum Guantanamo Bay op Cuba. Daags na Trumps tweets verklaarde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken ook dat ­repatriëring de beste manier is om jihadisten ‘ervan te weerhouden terug te keren naar het strijdtoneel’.

Aanleiding voor de Amerikaanse oproep aan de Europese bondgenoten is het militaire succes van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een alliantie van Koerdische en Arabische milities, die met luchtaanvallen wordt ondersteund door een internationale ­coalitie onder leiding van de VS. De SDF veroverde de laatste maanden steeds meer grondgebied op IS en belegert sinds een paar weken het dorp Baghouz, het allerlaatste stukje territorium van IS, aan de rivier de Eufraat.

Kalasjnikov als decor

Als gevolg van deze succesvolle opmars houdt de SDF inmiddels honderden buitenlandse ­jihadisten vast in detentiecentra in het noordoosten van Syrië, plus nog eens vele honderden buitenlandse vrouwen en kinderen van deze strijders in kampen.

De SDF-commandanten willen graag van deze mensen af. Tegelijk met de Amerikaanse oproep regelden zij daarom voor Europese journalisten interviews met gedetineerden uit hun betreffende landen in de hoop de geesten in Europa rijp te maken voor repatriëring van de strijders en hun vrouwen en kinderen.

Ook deze krant sprak vorige maand op een Koerdische militaire basis in Syrië met een ­gedetineerde IS-strijder, Abdoussalam S., die zowel de Nederlandse als de Marokkaanse ­nationaliteit heeft. De mank lopende S., die naar eigen zeggen gewond raakte bij een luchtaanval in Raqqa, bleef daarbij vaag over wat hij deed bij IS. Hij gaf wel toe dat hij een kalasjnikov had, maar die was volgens hem slechts voor ‘in de huiskamer, als decor’.

Hij zei ook te beseffen dat hem in Nederland, als hij terugkeert, waarschijnlijk een rechtszaak wacht, waarin hij een celstraf kan krijgen die kan oplopen tot zes jaar. Toch wil hij heel graag terug naar Nederland. “Ik ben geen lid meer van IS”, vertelde S. “Ik wil een normaal rustig leven. Zoals je weet ben ik ­gewond, dus zwaar werk zou ik niet meer kunnen doen. Misschien in de handel, dat is altijd wel goed.”

De ontwikkelingen roepen de politiek ­gevoelige vraag op waar de gevangen genomen IS’ers het beste kunnen worden berecht. Kan dat prima in Syrië of Irak, zoals sommige politici stellen? Of is het beter om hen, zoals ­Washington wil, naar Europa te halen? ­Moeten de aanklagers van het Internationaal Strafhof in Den Haag zich er misschien op storten? De vier opties op een rij.