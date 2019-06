Hoe meer geld in een verloren portemonnee, hoe groter de kans op een eerlijke vinder

Die blijkt nog te bestaan. De helft van de gevonden beurzen wordt teruggegeven, blijkt uit een studie die gisteren in Science verscheen. Maar wat opmerkelijker was: hoe meer geld er in zat, des te groter was de kans dat de vondst niet in de zak werd gestoken, maar netjes werd geretourneerd.

Dat heeft niet veel met naastenliefde te maken, schrijven de onderzoekers. Wie het geld houdt, krijgt last van zijn geweten. En het idee dat je dan dus moet concluderen dat je een dief bent, kost zoveel energie, dat veel mensen liever afzien van het toevallige en oneerlijke gewin.

De onderzoekers leverden in 355 steden in 40 landen een zogenaamd verloren portemonnee in; bij de balie van een hotel of een museum, op een postkantoor of politiebureau, of bij een bank. Met het verzoek aan de baliemedewerker om hem aan de eigenaar terug te geven. In de portemonnee zat een creditcard (met emailadres), wat geld, een boodschappenlijstje en soms een sleutel. Die was bedoeld om eventueel altruïsme bloot te leggen – aan een sleutel heb je als vinder immers niks. Maar die sleutel had nauwelijks invloed op het teruggeefgedrag.

De hoeveelheid geld wel. Kennelijk schiet het ouderwetse economische idee dat eenieder voor zijn eigen gewin gaat, tekort. Maar daar komt dus niet per se een scheutje naastenliefde overheen. Ons altruïsme is eigenlijk een knagend geweten.

