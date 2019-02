Hoe los je de onveilige situatie voor het personeel in azc’s op?

De afgelopen jaren werden volgens het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) al veel maatregelen genomen om de veiligheid in en rond azc's te verbeteren. De problemen met een relatief kleine groep onrustzaaiers blijken echter hardnekkiger, reageert de ‘huismeester’ van de opvanglocaties op de noodkreet van het FNV. Veelal gaat het om mensen die niet in aanmerking komen voor asiel.

‘Aso-azc’

Volgens Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter van het COA, hoort die groep niet thuis in de opvanglocaties. “Het COA is gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van asielzoekers, dat is onze professie en daarvoor zijn de medewerkers geselecteerd en opgeleid. Er is nu sprake van een groep overlastgevers die niet openstaat voor begeleiding en gedragsverandering. Daar zijn de huisvesting en begeleiding door het COA niet op ingericht.” Schoenmaker vindt daarom dat er voor deze groep een andere aanpak nodig is, “in een andere setting dan de COA-setting".

De afgelopen tijd is er door de IND al ingezet op snelle procedures Martijn van der Linden

Inmiddels zijn er al twee speciale opvanglocaties waar overlastgevende asielzoekers worden ondergebracht. De regels in die zogenoemde ‘aso-azc's’ zijn strenger: zo is er een meldplicht en mogen bewoners zich niet onbeperkt buiten de hekken begeven. Maar onlangs concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat ook daar het personeel tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanloopt: sterker nog, het personeel staat er regelmatig met de handen in het haar. Dat komt vooral doordat problemen van de bewoners vaak complexer zijn dan waar in eerste instantie rekening mee werd gehouden. Denk aan verslavingen en psychische aandoeningen.