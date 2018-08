Hoe langer in de cel, hoe meer kans op recidive

Met die opmerkingen sluit de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) zich aan bij eerdere kritiek op de plannen van minister Sander Dekker (rechtsbescherming). Die wil een eind maken aan de praktijk waarin gevangenen die zich goed gedragen, vrijkomen wanneer ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

Dat zou volgens Dekker minder een automatisme moeten worden en sterker moeten gaan afhangen van bijvoorbeeld de arbeidstraining van gevangen. Bovendien zou deze periode van voorwaardelijke vrijlating beperkt moeten worden tot maximaal twee jaar.

Advocaten en ook rechtbankkoepel Raad voor de Rechtspraak wezen al eerder op dit gevaar van een groeiende recidive. Zeker voor langgestraften kan zo’n periode van twee jaar te kort zijn om goed voorbereid terug te keren in de samenleving. En wie maatschappelijk niet goed kan functioneren, gaat sneller in de fout.

Risico voor extra recidive

Adviesorgaan RSJ sluit zich aan bij die kritiek, en wijst daarbij speciaal op de risico’s die ontstaan onder langgestraften die ook tbs hebben opgelegd gekregen. Hun behandeling mag pas beginnen als ze voorwaardelijk vrijkomen. Wie een straf van vijftien jaar uitzit, zou door het maximum dat Dekker stelt pas na dertien jaar kunnen vrijkomen en ook behandeling krijgen. Dat is nu tien jaar. Dat betekent dat de stoornis die bij deze gevangene is vastgesteld, drie jaar langer zonder behandeling blijft, en dat er korter tijd is voor behandelen. Ook dat is een fors risico voor extra recidive.

De RSJ is het eens met Dekker dat arbeidsvoorbereiding belangrijk is voor resocialisatie, maar zegt dat herstellen van contact met bijvoorbeeld familie ook belangrijk is voor een goede terugkeer.