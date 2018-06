Hoe krijgen we meer goede leraren voor de klas? Ze beter belonen is punt één

Iedereen die met het onderwijs te maken heeft noemt als eerste het salaris.

"Leerlingen die een studiekeuze moeten maken denken na over wat een baan ze gaat opleveren. Al snel komen ze er dan achter dat voor de klas staan op een middelbare school honderden euro's per maand meer betaalt dan datzelfde werk op een basisschool", zegt basisschooldocent Ivar Gierveld. "Dat motiveert niet om voor de pabo te kiezen."

Jeanet Meijs, bestuurslid van vakbond Beter Onderwijs Nederland, is het met hem eens. "Om goede mensen te krijgen, moet je ook goed betalen", zegt ze. Ook Jan van de Ven, docent en initiatiefnemer van PO in actie, sluit zich aan: "Waar leerkrachten misselijk van worden is 'waardering' en 'respect'. Daar kun je de huur niet van betalen. Ons beroep moet voor vol worden aangezien. Dat kan met een beter salaris. Op die manier creëer je ook een beroepsgroep die wil blijven. Dat heeft weer een uitwerking op jonge mensen."

Leerlingen denken er hetzelfde over, zegt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). "Basisschoolleraar wordt niet gezien als een prestigieuze functie. Havo- mbo- en vmbo-leerlingen zouden misschien wel voor de klas willen staan maar de meesten vinden dat het te weinig verdient."

Imago

Ook het imago zit de komst van goede leraren in de weg.

"Het heeft een beetje de status van een veredelde bijbaan", zegt Van de Ven van PO in actie. "Op de pabo zitten bijna alleen vrouwen en er is weinig diversiteit in afkomst. Het beeld bestaat dat de pabo alleen parttime juffen opleidt. Juffen met een partner met een fulltime baan. Leraar zijn is 'leuk voor erbij'. Dat beeld, en het feit dat slechts een tiende van de studenten bestaat uit mannen, doet jongens minder snel voor de pabo kiezen. Als ze dat wel zouden doen dan kan het lerarentekort in no time worden opgelost", aldus Van der Ven.

"Het beroep mist uitstraling", zegt basisschoolleraar Gierveld. "In vergelijking met een middelbareschooldocent heeft een basisschoolleerkracht echt minder aanzien. Dat komt ook door het verschil in salaris."

Maar niet alleen het werk, ook de opleiding kent gebreken. Deze is voor veel studenten te beperkt, stelt Sewbaransingh van de LSVb: "Veel studenten kiezen liever voor een bredere opleiding. Zo houden ze meer opties open en kunnen ze na hun studie nog iets anders gaan doen. Onder studenten is ook maar weinig weet van de hoge baangarantie in het basisonderwijs. Eerder was het voor een afgestudeerde pabostudent lastig een baan te vinden. Nu is dat niet meer zo, maar dat beeld bestaat nog wel", aldus de voorzitter.