Hoe komt schurft de studentenhuizen binnen? En hoe kom je ervan af?

De afgelopen jaren lijken er meer schurftuitbraken te zijn. Uit Leiden, Groningen en Utrecht kwamen al meldingen en twee weken geleden was Nijmegen aan de beurt. Hoe kunnen studentenhuizen zorgen dat ze schurft buiten de deur houden?

De boosdoeners van deze enorme jeuk zijn minuscule, witte beestjes, ook wel mijten genoemd. Op hun rug hebben ze stekels die helpen bij het graven van gangetjes door de bovenste laag van de huid. De beestjes zijn onmogelijk met het blote oog te zien. “Ze kunnen wel bruine of rode strepen op de huid achterlaten. Maar dat hoeft niet,” legt Peter Molenaar van de Landelijke Coördinatie Infectiebestrijding uit.“De mijten houden er vooral van om ’s nachts te gaan irriteren en te kruipen. In een warm holletje voelt een mijt zich prettiger.”

Vijftien minuten

Schurft is een besmettelijke infectieziekte. “Mensen moeten op zijn minst vijftien minuten lichamelijk contact hebben, wil de mijt overspringen,” zegt Molenaar. Maar besmetting kan ook via banken, kleding of beddengoed. “Als je in het bed gaat liggen van iemand die schurft heeft, dan heb je kans dat jij het ook krijgt. Mijten zijn van de huid afgevallen en verstoppen zich in beddegoed tot hun nieuwe slachtoffer in het vizier komt.”

Kan je iemand met schurft de hand schudden? Zeker, zegt Molenaar. “Mijten zijn veel te traag om bij het schudden van een hand over te springen.” En helpt heel hard krabben om de eitjes kapot te maken? Nee, zegt Molenaar. “De eitjes nestelen zich dan alleen maar onder de nagels, waardoor je jezelf weer besmet.”

Hoe kunnen studenten de mijten nou buiten de deur houden? “Schurft zit vaak al binnen de deuren,” reageert Molenaar. Wat studenten wel kunnen doen, is elkaar informeren als ze schurft oplopen. Bel degene met wie je vorige week in bed lag of bij wie je uren op de bank hebt gezeten. “Het is net zoals met een soa. De verspreiding gaat minder snel als iedereen elkaar inlicht.”

Molenaar snapt dat dit soms lastig is, omdat studenten zich schamen voor schurft. Mensen met schurft worden gezien als vies en onhygiënisch. “Maar dat is een misvatting. Iedereen kan het krijgen.”