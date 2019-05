Hoe kom ik de ov-staking door?

Organiseer een slaapfeestje Lees verder na de advertentie Matrasjes op kantoor! Dat was het eerste waar Klaasje Mulder (46) uit Heerenveen aan dacht toen ze de berichten over de ov-staking las. Ze werkt nogal een eind uit de slinger: bij Kiko Milano, een make-upwinkel op Amsterdam Centraal. “In het magazijn is wat weinig ruimte, maar in de winkel slapen had ik geen probleem gevonden.” Voor ze haar luchtbed inpakte, stuurde ze een berichtje aan haar baas. Was er eigenlijk budget? Haar baas betoonde zich mild en stelde een potje beschikbaar voor hostel- of taxikosten. Mulder gaat nu met haar collega’s naar een hostel. “Gezellig toch, zo’n slaapfeestje?” Dat vindt een aantal leerlingen van het Rotterdamse havo/vwo voor muziek en dans ook. Zij zijn druk bezig met het voorbereiden van een voorstelling: één van de zeven repetities missen is not done, vertellen scholieren aan RTV Rijnmond. Daarom slapen ze met een stuk of dertig leerlingen in de klaslokalen.

Lift op creatieve wijze Het regent op sociale media vragen naar en aanbiedingen van een lift. Toen de communicatie-afdeling van de Radboud Universiteit hoorde over de ov-staking, moesten ze denken aan de hashtag #stormpoel waaronder mensen elkaar op sociale media een lift aanboden om door de woeste wind naar huis te komen. De mensen van de Radboud bedachten een alternatief: de hashtag #radboudride, waaronder personeel en studenten elkaar kunnen vinden als zij op zoek zijn naar een lift of er een aanbieden. Want de tentamens gaan gewoon door dinsdag, net als de lessen.

Doorkruis het land op de fiets Ambtenaar Lucas Bourdrez (35) verruilt dinsdag de trein naar Den Haag voor zijn racefiets. Dat er 70 kilometers zitten tussen zijn voordeur en de entree van het ministerie van infrastructuur en milieu, schrikt hem niet af. “Ik zal ’s avonds wel moe zijn, maar dan heb ik wel lekker gesport.” Omdat hij verwacht dat de fietsenstalling bij het ministerie voller is dan normaal en de douches op kantoor bezet, heeft hij met zijn broer, die in Den Haag woont, afgesproken dat hij dáár doucht en zijn racefiets parkeert. Hij mag de stadsfiets van zijn broer gebruiken voor het laatste stukje. “Het is wat gepuzzel, maar dit is eigenlijk leuker dan in de trein zitten.” Als leidinggevende wil hij daarbij het goede voorbeeld geven aan zijn collega’s, van wie hij ook vraagt dat ze hun best doen om naar kantoor te komen. Alleen als het morgen regent, werkt de fanatieke racefietser thuis. Ook elders in het land grijpen mensen terug op het 777777stalen ros. Zo overweegt de Gemeente Amsterdam de IJ-tunnel voor fietsers toegankelijk te maken, nu de pontjes niet varen. Het UMC in Groningen adviseert het personeel de fiets of e-bike te nemen, zegt een woordvoerder. Ook bij lange afstanden. Wie toch van de auto afhankelijk is, kan het beste zijn auto achterlaten bij een P&R en verder fietsen. Het UMC in Utrecht roept medewerkers in de provincie Utrecht op om – ook al wonen ze wat verder weg – toch dat uurtje of anderhalf te fietsen. Ook zetten ze extra vrijwilligers in om de patiënten in auto’s en taxi’s de weg te wijzen.

Vind een logeeradres in de buurt Elke dag reist Kyra Vink (19) met het openbaar vervoer van het Friese Aldeboarn naar de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze week kreeg ze via de mail te horen dat de lessen dinsdag gewoon doorgaan. Dat is de strategie van de meeste scholen. Slechts enkele scholen, zoals de Hogeschool Utrecht, hebben de aanwezigheidsplicht opgeheven. Ook gaan de tentamens op de meeste plekken gewoon door. Vink heeft ten einde raad haar tante gebeld, die in Zwolle woont. Daar mag ze nu logeren in de speelkamer van haar 5-jarige neefje. Ze stapt maandagavond al in de auto om de file te omzeilen.

