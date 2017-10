Hoe kan de samenleving beter worden beschermd tegen zedendelinquenten?

“Het volk is boos en zit vol afschuw.” Zo luidt de tekst van de petitie die een anonieme moeder van drie dochters vandaag begon na de dood van Anne Faber. Ze eist een onderzoek naar het ‘falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.’, verdachte van moord op de 25-jarige vrouw die twee weken geleden tijdens een fietstocht verdween. Haar lichaam werd donderdag gevonden in Zeewolde.

Als een psychiatrisch rapport ontbreekt, oordeelt de rechter naar eer en geweten op basis van de informatie die wel tot zijn beschikking staat Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychiatrie

De dood van Faber maakt veel woede los. Michael P., die is opgepakt als verdachte, werd in 2010 veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting van twee minderjarige meisjes. Hij weigerde toen mee te werken aan psychiatrisch onderzoek, waardoor de rechter hem geen tbs oplegde maar een celstraf van twaalf jaar. Na negen jaar kwam hij in aanmerking voor de gebruikelijke strafvermindering. Het laatste deel van zijn straf bracht hij door in de psychiatrische kliniek Aventurijn, die hij ter voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij geregeld mocht verlaten.

Gevoel van onrecht Hoe kon P. zo snel weer vrij rondlopen na veroordeling voor een dubbele verkrachting, afpersingen en verboden wapenbezit? Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychiatrie aan de Universiteit Tilburg, begrijpt de woede en het gevoel van onrecht dat de zaak bij veel Nederlanders oproept. Van een ‘falend rechtssysteem’ is echter geen sprake, zegt hij. “Als een psychiatrisch rapport ontbreekt, oordeelt de rechter naar eer en geweten op basis van de informatie die wel tot zijn beschikking staat. Dan is de besluitvorming veel lastiger. Achteraf zeggen we allemaal: deze man had toch tbs moeten krijgen? Achteraf gezien wel, ja. Maar een rechter is er niet voor opgeleid om dat te zien.” Wat wringt, is dat zedendelinquenten niet verplicht zijn om aan psychologisch onderzoek mee te doen. “Vier op de tien verdachten weigeren dit. Daardoor belanden veel mensen in de gevangenis, terwijl ze meer baat zouden hebben bij een tbs-behandeling.” Wat Bogaerts betreft moeten alle zedendelinquenten verplicht meedoen aan zo’n onderzoek. “Zo lang iemand niet meewerkt, zou hij ook niet vrijgelaten moeten kunnen worden. Dat is mijn mening als hoogleraar.” Minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft de inspectie veiligheid en justitie en de inspectie gezondheidszorg en jeugd inmiddels gevraagd onderzoek te doen naar de psychiatrische kliniek Aventurijn waar P. verbleef. De kliniek doet zelf ook een onderzoek. “Verdriet en ongeloof zijn breed voelbaar in de samenleving”, schrijft de instelling in een verklaring op de website. “Met de vondst van haar lichaam zijn heel veel vragen nog niet beantwoord. De vraag 'hoe heeft dit kunnen gebeuren' leeft enorm bij iedereen. Terecht. Ook bij Aventurijn.”