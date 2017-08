Hoe Kaepernick in ongenade viel bij de witte NFL-bazen

Zelf plaatste American Footballspeler Colin Kaepernick geen eigen bericht op Twitter, maar zijn retweets zeiden genoeg. Hij gebruikte zijn social mediakanaal de afgelopen dagen om beelden van extreem-rechtse demonstranten in Charlottesville te delen. Identificeer deze mensen, stond onder die foto's.

Lees verder na de advertentie

In Charlottesville gebeurde afgelopen weekend datgene waar Kaepernick zich bijna een jaar geleden tegen keerde, toen hij begon met knielen tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied voor een wedstrijd. Zijn teamgenoten stonden, hij wilde juist niet staan voor de vlag van een land waarin zwarten worden onder- of verdrukt.

Het leidde tot een schokgolf in de grootste sport ter wereld, wars als de National Football League (NFL) is van enige vorm van politieke betrokkenheid. Kaepernick kwam door zijn actie zwaar onder vuur te liggen. Donald Trump, toen nog presidentskandidaat, zei in een radiointerview bijvoorbeeld dat Kaepernick met zijn gedrag maar beter 'een ander land kon zoeken'.

Destijds was de aanleiding het (buitensporig) politiegeweld tegen zwarte verdachten, maar uiteindelijk ging het om racisme in de Amerikaanse samenleving. Racisme dat in Charlottesville leidde tot geweld door extreem-rechtse groeperingen.

Het is nu veel duidelijker wat de problemen zijn die wij aanstippen

Kaepernick sprak zich, op zijn retweets na, nog niet uit over de gebeurtenissen daar. Zijn voormalig ploeggenoot Eric Reid deed dat wel. Reid toonde zich vorig jaar solidair met de 29-jarige zoon van een witte moeder en zwarte vader en knielde ook. De twee spraken elkaar zondag, kort na de geweldsescalatie, vertelde Reid gisteren tegen lokale media in San Francisco.

"Hij (Kaepernick red.) zei dat nu veel duidelijker is wat de problemen zijn die wij aanstippen", aldus Reid. "We hopen alleen maar dat er over racisme gesproken blijft worden, omdat veel mensen nog steeds willen dat alles overwaait. Oh, het is een eenmalig incident, zeggen ze dan. Maar het gebeurt elke dag."

Het was in Amerika lang geleden dat een sporter zich door zijn houding politiek uitliet. In 1968 staken atleten Tommie Smith en John Carlos op de Olympische Spelen hun vuist in de lucht uit solidariteit met de zwarte Amerikaanse bevolking.

Dit jaar lijkt Kaepernick de gevolgen te ondervinden. Aan het eind van vorig seizoen verliet hij namelijk de San Francisco 49'ers, op zoek naar een nieuwe werkgever. Maar de eerste oefenwedstrijden zijn inmiddels gespeeld en Kaepernick heeft nog steeds geen baan. Zelfs niet als reserve.

De American Footballwereld wil zich niet branden aan thema's als racisme

En dat terwijl voor hem ruim twintig quarterbacks zijn gecontracteerd die op basis van statistieken aantoonbaar slechter zijn, en eentje die eigenlijk al gestopt was en zich opmaakte voor een carrière als televisiecommentator. Slechts één van de 31 teams nodigde hem uit voor een gesprek.

Doel bereikt Geen bestuurder in de NFL zegt het hardop, maar het heeft er alle schijn van dat de controverse rond Kaepernick er de reden van is dat hij nog geen plek heeft. De American Footballwereld, de sport met de zwarte spelers en de witte clubeigenaren, wil zich niet branden aan thema's als racisme, nationalisme en vrije meningsuiting. Mocht Kaepernick toch ergens onderdak krijgen, dan heeft hij aangekondigd wel te gaan staan voor het volkslied. Ook Reid doet dat. Volgens hem is het beoogde doel, het creëren van een dialoog, inmiddels bereikt. In hun plaats komen nu anderen. Marshawn Lynch van de Oakland Raiders bijvoorbeeld. Of Michael Bennett, verdediger bij de Seattle Seahawks, die zondag bij de eerste oefenwedstrijd bleef zitten tijdens het volkslied. Hij blijft dat de komende tijd doen, vertelde hij op de persconferentie na de wedstrijd. Bennett: "De gebeurtenissen in Charlottesville hebben mijn beslissing beïnvloed. Met alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd wil ik mijn platform gebruiken om mij uit te spreken tegen onrecht. Mensen zitten in een comfort zone. Maar mensen moeten juist oncomfortabel worden. Dat is mijn doel." Lees ook: Wegkijken van de vlag is in Amerika bijna een doodzonde

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.