Hoe het misging tussen de UvA en een rebelse docent

Ze waren jaloers op hem, aasden op zijn vak. Rudolf Valkhoff weet het zeker: "Er werd steeds aan mijn stoelpoten gezaagd." De voormalige docent van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gebruikt grote woorden om te duiden hoe hij zich voelt. Het bestuur van de UvA heeft karaktermoord gepleegd, zegt hij, hem kapotgemaakt. Kapot. Hij zegt het een paar keer.

In 2016 werd Valkhoff, docent algemene cultuurwetenschappen, ontslagen door de UvA. Volgens hem vanwege zijn rol in de bezettingen van het Bungehuis en daarna het Maagdenhuis in Amsterdam, in de eerste helft van 2015.

Hij was er ook bij in het Amsterdamse Maagdenhuis. Sliep er, deed boodschappen. Hij was het officieuze gezicht van de onvrede

De zestiger - opgegroeid in de jaren zestig en zeventig, voor hij ging studeren werkzaam in de bouw en op schepen in Saudi-Arabië - was als enige docent aanwezig bij de nachtelijke bezetting van het Bungehuis door studenten. Toen dat anderhalve week later werd ontruimd en Valkhoff geboeid door agenten werd afgevoerd, scandeerden studenten zijn naam. Hij was er ook bij in het Amsterdamse Maagdenhuis. Sliep er, deed boodschappen. Hij was het officieuze gezicht van de onvrede.

Bijna drie jaar later zitten UvA en Valkhoff tegenover elkaar in de rechtzaal. Omdat Valkhoff zijn ontslag aanvecht. Hoe heeft het toch zover kunnen komen, vraagt de rechter zich af. Als zij de stukken leest - een toren van e-mails, gespreksverslagen, afspraken, argumenten - lijkt het alsof beide partijen er graag uit wilden komen. Valkhoff was een goede docent, dat betwist de UvA niet. "Dan gaat het toch zo mis", stelt de rechter vast.

Zijn deelname aan de bezettingen kwam niet uit de lucht vallen. Sinds 2007 had Valkhoff zich "in toenemende mate geërgerd aan de manier waarop ik onderwijs moest geven", zegt hij. Dat culmineerde in 2014 in een conflict met collega's over de invulling van het vakkenpakket van de bacheloropleiding. Dat moest op de schop vanwege een onvoldoende van onderwijskeurmeester NVAO en teruglopende studentenaantallen.