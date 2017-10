Hoe het in de GGZ een rommeltje werd: wie mag wat weten van de psychiatrisch patiënt?

Het woord burgeroorlog is gevallen. Evenals het woord soap. Maar hoewel haat en liefde ingrediënten zijn van de zogeheten Rom-discussie, zou de gemiddelde Nederlander wegzappen bij een soap over ggz-instellingen die behandelgegevens delen met een databank. Waarom zorgt deze discussie voor zoveel beroering?

Lees verder na de advertentie

Daarvoor is een blik in het verleden relevant. Onderwerp van gevecht zijn de resultaten van vragenlijsten die vrijwel iedere patiënt in de GGZ meerdere keren invult, met daarin gegevens over suïcidaliteit, somberheid, seksualiteit, enzovoort. De psychiater gebruikt deze Rom-data (Routine Outcome Monitoring) om te zien of zijn patiënt erop vooruitgaat tijdens de behandeling.

De Rekenkamer velt een vernietigend oordeel over ‘rommen’: de gegevens zijn te subjectief, onvolledig en on­ver­ge­lijk­baar om kwaliteit te meten

Ruim tien jaar geleden komen de zorgverzekeraars in beeld als financier van de GGZ. Zij gaan zorg bij instellingen inkopen en zoeken een manier om kwaliteit te meten en instellingen met elkaar te vergelijken. Maar tot hun ergernis is de geestelijke gezondheidszorg een black box. Gelukkig zijn daar de vragenlijsten.

Hoewel een aantal wetenschappers en psychiaters protesteert – hun instrument voor in de behandelkamer is alleen dáár geschikt voor – wordt in 2010 Stichting Bechmark GGZ (SBG) opgericht. Een databank die de ROM-data verzamelt, analyseert en instellingen vergelijkt. Gefinancierd door zorgverzekeraars.

Het uiteindelijke doel van de verzekeraars? De inkoop van geestelijke gezondheidszorg baseren op hoe goed een instelling scoort. Dus, gechargeerd: als depressieve patiënten bij een behandelaar sneller beter worden dan bij diens collega’s in de buurt, wordt daar meer zorg ingekocht. Een ander doel is de consument inzicht geven in welke zorg het beste is, bijvoorbeeld via een website als www.debestepsychiater.nl.