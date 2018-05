Hoe Hamas Gaza nog steeds in de greep houdt

Begin dit jaar leek het wel revolutie bij de grensovergang van Israël naar de Gazastrook. Waar waren de mannen Hamas gebleven, in hun imposante uniformen, omhangen met wapens en - volgens de strenge variant van islam die zij propageren - altijd met baard? Waar was de controle van je bagage, om te zien of je alcohol meebrengt? En waar de indringende vragen van de beambten van de inlichtingendienst, over wat je in Gaza komt doen? De poortwachters van de Gazastrook waren verdwenen.

Ineens zaten er keurige ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit. Gestoken in nieuwe uniformen en nieuw schoeisel voor hun kersverse taak: de toegang tot Gaza controleren. Een wonderlijk tafereel. De Palestijnse Autoriteit (ofwel Fatah) heeft in de Gazastrook immers niks te zeggen sinds het bij de bloedige broedertwist van zo’n tien jaar geleden werd verdreven en Hamas er alleenheerser werd.

Waarom ze daar nu toch zitten? Hamas heeft de laatste jaren grote verliezen geleden. De laatste oorlog met Israël in 2014 was een regelrechte ramp voor de Gazastrook. Daarnaast heeft het Egypte van generaal Sisi Hamas de duimschroeven aangedraaid. De afgelopen jaren zijn bijna alle, meer dan duizend tunnels tussen Gaza en Egypte verwoest. Daarmee kwam een einde aan een voor Hamas zeer lucratieve periode. Via de tunnels waren illegaal alle denkbare spullen binnengekomen, van voeding en kleding tot koelkasten en brommers. Hamas controleerde de tunnelsector, inde belastingen en kon de bevolking ondanks de blokkade goedkope spullen leveren. Bovendien was er via de tunnels een constante toevoer van wapens. De meeste tunnels zijn verdwenen, Hamas zit financieel aan de grond.

'Verzoening'

De tegenslag dreef hen tot diverse verzoeningspogingen met de Palestijnse Autoriteit van president Abbas op de Westelijke Jordaanoever, die keer op keer mislukten. Ook de laatste, meest serieuze poging van eind 2017 is op een fiasco uitgelopen. Want als er één woord is dat Hamas het meest typeert, dan is het ‘controle’. Hamas was best bereid om Fatah te laten helpen de humanitaire crisis in Gaza te bestrijden, graag zelfs. Maar dat het in ruil daarvoor afstand moest doen van z’n wapenarsenaal, zijn gewapende tak en het imposante veiligheidsapparaat dat het in tien jaar heeft opgebouwd – geen denken aan. Een van de weinige restanten van die hopeloos mislukte ‘verzoening’ is de wisseling van de wacht bij de grenspost met Israël. Geen Hamas meer daar.

De kiezers van Hamas stemden niet voor ‘terreur’, ze stemden voor ‘verzet’

Maar schijn bedriegt. Mijn tolk in Gaza vertelde dat Hamas sindsdien alle hotels in Gazastad bezoekt om te horen welke buitenlanders er zijn. En dat was kennelijk nog niet afdoende. Want bij mijn laatste bezoek aan Gaza bleek dat ze gewoon een nieuwe grenspost hebben opgericht. Net buiten het grote toegangshek tot Gaza, als je denkt dat binnen bent, staat een oude militaire uitkijktoren, beschilderd met bruin-groene camouflageverf. Daaromheen is sinds kort een vers kampje ingericht, met containers, afgeschermd met plastic zeil. Minder mooi dan het kantoor dat ze moesten afstaan aan de Palestijnse Autoriteit. Maar niet minder efficiënt. Nu schrijven daar dezelfde mannen met baarden op wat je komt doen in Gaza. “Tja, wat doe je eraan?”, zegt een grenspostbewaker van de Palestijnse Autoriteit machteloos, “ze staan daar gewoon ineens”. Hamas deed waar het goed in is: controle houden.

Toen Hamas in 2006 de Palestijnse verkiezingen won – daarna zijn er geen nieuwe meer geweest, want daar heeft het geen belang bij – was het een ‘verzetsbeweging’, zo noemen de Palestijnen het. In Israël en het westen was de benaming ‘terreurbeweging’. Dat onderscheid is belangrijk om te begrijpen waarom Hamas onder de bevolking zo’n grote aanhang verwierf.