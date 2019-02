Hoe groot is het gevaar voor onze privacy?

Het privacyspook waart weer rond. Dat is mede te danken aan theatergroep De Verleiders, die begin deze week in ‘De wereld draait door’ nogal vrij omgingen met de feiten. Zo zou de AIVD iedereen die een ongebruikelijke route naar zijn werk rijdt, in het vizier hebben. En bedrijven zullen uiteindelijk beheerder worden van onze bankrekening, en daarmee van ons leven.

Nu wordt het spook in de voorstelling ‘#niksteverbergen’ wat minder angstaanjagend gepresenteerd. Ook in het theater zijn de doembeelden van een toekomst zonder privacy rijkelijk aanwezig, maar feitelijk vliegen de acteurs minder uit de bocht dan op tv – ook in de stukken van de voorstelling, waarin zij als zichzelf op het toneel staan en niet als hun karakters.

Schouders ophalen

Bovendien kun je je afvragen of overdrijven erg is. Of kan het debat over privacy in deze digitale wereld wel wat aandikking gebruiken? Zo bleek deze week uit een enquête, die de Autoriteit Persoonsgegevens liet uitvoeren onder dik duizend Nederlanders, dat zes op de tien zich weinig zorgen maakt over privacy. Zes procent haalt er zelfs helemaal de schouders over op.

Dat terwijl er genoeg gebeurt om over in te zitten, daar bestaat volgens Vincent Böhre van stichting Privacy First geen twijfel over. “De afgelopen twintig jaar is onze vrijheid onder het mom van veiligheidsmaatregelen alleen maar kleiner geworden.”

Mag je de risico’s ook wat aandikken? Böhre vindt van wel, als het ­gebeurt om je verhaal kracht bij te zetten. “Het is nooit goed om mensen bang te maken, maar privacy is toch een abstract begrip. Een beetje chargeren moet dan kunnen om iedereen wakker te schudden.”

Hij noemt het voorbeeld van een brief, die door een actiegroep werd verstuurd rond het debat over vingerafdrukken in het paspoort. De brief leek afkomstig van de overheid en riep ontvangers op hun BSN-nummer op hun pols te tatoeëren. “Veel mensen waren er boos over. Maar één zo’n folderactie heeft meer teweeg gebracht dan jaren aan onderzoeksrapporten over privacy.”

Ethisch hacker Wouter Slotboom is minder gediend van bangmakerij. “Het veroorzaakt onnodig ruis en haalt de aandacht weg van thema’s in hetzelfde privacydebat waar we ons juist wel zorgen over zouden moeten maken. En die zijn er ­genoeg.”