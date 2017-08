Hoe gaat het nu verder met Howick en Lili?

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zei maandag dat de overheid “op elk moment klaarstaat om te zorgen dat moeder en kinderen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd in Armenië”. Dat gaat echter niet zomaar.

Lees verder na de advertentie

Het is nu allereerst belangrijk te kijken naar hoe het met de kinderen gaat, wat ze nodig hebben en te zorgen dat ze dit ook krijgen Kindsombudsvrouw Margrite Kalverboer

Howick en Lili werden afgelopen maandag, toen hun moeder het land moest verlaten, in één klap Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv’ers). In Nederland zijn meer amv’ers, maar meestal hebben kinderen deze status omdat zij zonder ouders het land inkwamen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat minderjarigen achterblijven in Nederland, terwijl hun ouder is uitgezet. Betrokken organisaties en instanties staan dus voor een unieke situatie.

“Het is nu allereerst belangrijk te kijken naar hoe het met de kinderen gaat, wat ze nodig hebben en te zorgen dat ze dit ook krijgen”, zegt kindsombudsvrouw Margrite Kalverboer. Om dat te bereiken, moeten de kinderen eerst boven water komen. Martin Vegter, jurist van kinderrechtenorganisatie Defence for Children: “Pas als we weten waar Howick en Lili zijn, kunnen we beoordelen wat in hun belang is. Kinderen moeten altijd zelf inspraak krijgen.”

Overheidsinstanties kunnen in verband met privacy niet veel informatie geven over de situatie. Het is in ieder geval bekend dat Veilig Thuis, een organisatie die toeziet op een veilige thuissituatie, zich nu ontfermt over de zaak. Of zij de kinderen al in beeld heeft, kan de organisatie niet prijsgeven.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

© ANP

Voogdij In principe worden minderjarige kinderen die zonder hun ouders in Nederland verblijven, onder voogdij geplaatst. In het geval van Howick en Lili zal dat bij Nidos zijn. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het welzijn van minderjarige asielzoekers. Als voogd moet Nidos erop toezien dat kinderen zich goed ontwikkelen, dat ze hun dagelijkse voeding krijgen, en dat hun geestelijk en lichamelijk welzijn beschermd wordt. Ook zorgt Nidos voor huisvesting, bijvoorbeeld in een pleeggezin, en verzekert dat kinderen naar school gaan. We kijken of het in het belang is van de kinderen om in Nederland te blijven, of om terug te keren Yvon Zwetsloot van Nidos En meer nog: eenmaal onder de vleugels van Nidos kunnen kinderen niet zomaar worden uitgezet. “In dit soort situaties kijken wij of het in het belang is van de kinderen om in Nederland te blijven, of om terug te keren”, zegt Yvon Zwetsloot van Nidos. En de voorwaarden voor uitzetting zijn nu anders. Toen Hambartsjumian nog in Nederland verbleef, konden ze gedrieën als gezin worden uitgezet. Verantwoording voor de kinderen lag dan, zodra het gezin in Armenië aan zou komen, bij hun moeder. Nu Howick en Lili de status van amv’ers hebben, is de overheid verantwoordelijk voor hun welzijn, ook over de grens. “Om alleenstaande minderjarigen uit te zetten, moet de overheid eerst zeker zijn dat er adequate opvang voor de kinderen is in het land van herkomst. En het vertrek moet in het belang van de minderjarigen zijn”, licht Vegter toe. Of Dijkhoffs belofte om de kinderen bij hun moeder onder te brengen, geldt als adequate opvang, moet nog blijken. “Daar moet Nidos dan eerst een oordeel over vellen”, aldus Vegter. Lees ook: Mocht Armina wel worden uitgezet?

Lees ook: Dijkhoff: Uitgezette Armeense moeder wilde zelf alleen vertrekken

Lees ook: Voor ruimer pardon is het wachten op regeerakkoord

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.