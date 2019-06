Hoe gaat het eigenlijk met me?

En dan sta ik ook nog ’ns in de supermarkt als me die vraag wordt gesteld, waar ik twijfel (want leven is twijfelen) tussen een gewone pompoen en een flespompoen. De ene ligt in mijn linker-, de andere in mijn rechterhand en terwijl ik de keuzestress het hoofd probeer te bieden (‘gewone pompoen... flespompoen...’) denk ik na over de algehele staat van mijn gemoed.

Multitasken inderdaad, en dan tettert er ook nog koleremuziek uit de speakers (‘Nee, je hoeft niet naar huis vannacht!’) en piept de flessenautomaat, ik neem aan vanwege een storing, waarom zou hij anders piepen en gaat er nog iemand naartoe om die storing te verhelpen?! En zo zijn er nog wel meer zaken die mijn aandacht vragen en daarom spreek ik in plaats van multitasken liever van omnitasken. Zoals een octopus acht armen heeft zou ik acht hersenpannen willen hebben, zodat ik acht keer tegelijk iets met mijn volle aandacht kan doen.

“Best goed”, zeg ik, net op het moment dat de ander denkt dat er geen antwoord meer komt op zijn als levensvraag vermomde beleefdheidsvraag. Hij vraagt nog iets terug, maar zijn woorden verblurren omdat ik word afgeleid door wat ik in clair-obscur zie liggen in het schap schuin achter mijn gesprekspartner. Het is een zak chips met fetasmaak en die heb ik nog nooit gegeten, chips met fetasmaak.

Ik geef weer een antwoord van niks terug. “Alles lekker ja.”