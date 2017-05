Hoe gaat de regering Trump om met raciale ongelijkheid bij de politie?

De winkeleigenaar filmde het gebeuren, dat het land schokte. Het was het zoveelste filmpje van agenten die een zwarte burger omleggen (met zes schoten) en daarmee het structurele racisme bij politie en justitie blootlegde. De dag daarna was het raak in Minnesota: een agent schoot een zwarte, ongewapende chauffeur dood.

Na twee zwarte justitieministers onder president Obama is het nu de beurt aan de witte Jeff Sessions, die voor zijn benoeming al omstreden was vanwege vermeend racisme. In februari liet hij doorschemeren dat te veel federaal toezicht op de korpsen het moreel beschadigt. Door alle discussies over politiegeweld en racisme zijn de nodige agenten terughoudender geworden in surveillances. Dat kan volgens Sessions tot toename in criminaliteit leiden. Activisten vrezen juist dat gebrek aan toezicht op korpsen die in de fout gaan de status quo in stand houdt.

Activisten vrezen dat gebrek aan toezicht op korpsen die de fout in gaan de status quo in stand houdt

Raciale misstanden Hoewel het dit jaar rustiger lijkt qua schietpartijen, blijft het misgaan. Gisteren werd in Dallas, Texas een agent ontslagen. Hij had dit weekend geschoten op een wegrijdende auto vol tieners en daarbij een vijftienjarige zwarte jongen gedood. In South Carolina bekende een andere, ook ontslagen, witte agent voor de rechter schuld aan het neerschieten van de zwarte automobilist Walter Scott in 2015. Die had een kapot achterlicht en rende een park in. Een toevallig passant filmde hoe de agent in Charleston hem acht keer in zijn rug schoot en daarna nog handboeien aanbracht. Voormalig president Obama maakte het tot prioriteit raciale misstanden bij de politie aan te pakken. Hij liet 14 korpsen vervolgen die onder federaal toezicht moeten hervormen (zoals Ferguson, New Orleans, Seattle), liet er zes onderzoeken (Chicago, Baltimore, twee in Louisiana) en sloot er met vier een overeenkomst om te hervormen (Miami, Yonkers). De minister besloot in april al die hervormingsovereenkomsten te evalueren. Hij vroeg bij de rechter 90 dagen uitstel voor het sluiten van de overeenkomst met de politie van Baltimore, overigens tegen de zin van de stad in. Chicago’s Democratische burgemeester Rahm Emanuel en korpschef van de CPD Eddie Johnson lieten weten dat zij de opgelegde hervormingen gewoon gaan doorvoeren. Daarmee is nu ook de strijd tegen racisme bij politiekorpsen gepolitiseerd. Teleurgestelde inwoners van Baton Rouge hopen dat de Democratische gouverneur kans ziet de twee agenten te vervolgen. Die noemde het filmpje eerder ‘verontrustend’.

