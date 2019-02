Hoe frame je diversiteit? Denk niet in categorieën, maar in mensen

Hoe frame je het gesprek over diversiteit?

Lees verder na de advertentie

Vaak gaat het over categorieën: man - vrouw, homo - hetero, jong - oud. Wat zijn de risico’s daarvan?

Een. Diversiteit staat in het frame van categorieën. Vervolgens gaan we nog meer categoriseren dan voorheen. Je ziet de ander in de eerste plaats als een man, een homo, een vijftiger - in plaats van als een collega. En dus voelt die zich juist minder thuis in de organisatie.

Twee. Staat diversiteit eenmaal in het frame van categorieën, dan zijn we geneigd om die categorieën bepaalde eigenschappen toe te dichten. Bijvoorbeeld: ‘jonge werknemers zijn creatiever dan oudere werknemers.’ We gaan zo in stereotypen denken. Jong en creatief kan samengaan, maar oud en creatief ook.

Drie. We kunnen zelfs het belang van diversiteit gaan relativeren. Stel dat iemand beweert dat ‘vrouwelijke managers beter luisteren dan mannelijke managers’; ook weer een voorbeeld van categoriedenken. Iedereen kent echter wel een vrouwelijke manager die juist helemaal niet luistert, die bestaat namelijk ook. Dus is dat onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke managers blijkbaar onzin, kun je denken. Zoveel beter wordt een organisatie blijkbaar niet van diversiteit.

Denk niet in categorieën, zegt een managementgoeroe, maar gewoon in mensen.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.