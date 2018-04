Hoe Facebook in armere landen een roeptoeter voor haat en intolerantie wordt

Hoe makkelijk Facebook kan worden misbruikt voor het oppompen van etnische of religieuze haat was laatst duidelijk te zien op Sri Lanka. Op het tropische eiland bij de zuidpunt van India ontstond vorige maand een golf van geweld na de dood van een boeddhistische vrachtwagenchauffeur, die vanwege een verkeersruzie zou zijn aangevallen door een groep moslims. Radicale boeddhisten grepen het incident aan om via Facebook op te roepen tot een afrekening met de islamitische minderheid.

“De moslims hebben het hier overgenomen”, oreerde extremist Amith Weerasinghe in een selfie-video­­ die hij op 5 maart online zette voor zijn 150.000 facebook-vrienden. “We hadden dit veel eerder moeten aanpakken.”

De gang van zaken op Sri Lanka laat zien welke rol Facebook soms speelt bij dit soort geweldsuitbarstingen. Want Facebook heeft wereldwijd inmiddels meer dan 2,2 miljard gebruikers en is zeker in sommige arme landen zeer dominant: Facebook ís daar bijna het internet­­. Zo beseffen sommige gebruikers in landen als Indonesië of Nigeria niet eens dat ze op het web zitten als ze Facebook gebruiken.

Andere facebook-gebruikers riepen op om moslims ‘als honden’ af te maken of gaven praktische aanwijzingen voor het maken van molotovcocktails. “Het mes in je keuken is niet alleen voor jackfruit”, aldus een man in een donkerrood gewaad. “Pak nu je mes en ga op pad.”

Giftige complottheorieën

Dat maakt Facebook ook tot een effectieve roeptoeter voor extremisten, zeker in arme landen waar al etnische of religieuze spanningen heersen. Zo gebruiken hindoenationalisten in India het internetplatform geregeld om de emoties op te stoken tegen de moslimminderheid. In Indonesië verspreiden moslimextremisten via Facebook voortdurend allerlei giftige complottheorieën over christenen en homo’s. En onderzoekers van de Verenigde Naties concludeerden vorige maand dat Facebook in Burma ‘een beslissende rol’ heeft gespeeld bij de recente bloedige verdrijving van de Rohingya-minderheid. “Ik vrees dat Facebook een monster is geworden”, aldus VN-mensenrechtenrapporteur Yanghee Lee. “Niet zoals het oorspronkelijk bedoeld was.”

Rohingya-moslims aan de grens tussen Burma en Bangladesh. Volgens onderzoekers van de VN speelde Facebook 'een beslissende rol’ bij de bloedige verdrijving van de Rohingya. © AFP

Zelf gaat Facebook er prat op dat het beschikt over zo’n 15.000 moderatoren, die berichten verwijderen als ze haatzaaien. Vooral in Europa en de VS is het bedrijf de laatste jaren inderdaad actiever op dit punt. Maar in veel niet-Westerse landen valt dat nog tegen, zeker bij berichten in talen die door relatief weinig mensen worden gesproken.