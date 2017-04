Daaruit bleek dat leerlingen van islamitische basisschool As-Siddieq een bijeenkomst in debatcentrum De Balie vorige week vroegtijdig hadden verlaten, omdat er een potje breakdancen op het programma stond. Van hun geloof mochten ze daar niet naar kijken of aan meedoen.

Ach, appte ik terug, dat had je in mijn tijd ook, maar dan met christenen. Een meisje uit mijn klas moest eerder weg van het klassenweekend, omdat ze op zondag van haar geloof niet mocht fietsen. “Vind ik ook belachelijk”, appte mijn zoon onmiddellijk terug. Zo waren we in een appdebatje verzeild geraakt dat later in de huiskamer werd voortgezet - en vast in meer Amsterdamse huiskamers.

Hoe erg is het om kinderen te verbieden van muziek en dans te genieten? Behoorlijk erg, vond mijn zoon, alleen al omdat ze dan niets begrijpen van onze cultuur. Maar dat betwijfelde ik, want ik dacht aan Amerikaanse Amish en aan orthodox-joodse en orthodox-christelijke Nederlanders die hun eigen scholen hebben en allerlei vrijzinnige vormen van vermaak afkeuren.

Die scholen sturen hun kinderen tenminste wel naar zo'n scho­lie­ren­de­bat

Zulke gelovigen leiden als volwassenen doorgaans keurige levens, zij het in hun eigen bubble of, zoals dat vroeger heette, in hun eigen zuil.

Dus móet je muziek en dans kunnen waarderen om deel uit te maken van Nederland? “Als je maar niemand besteelt of uitscheldt”, vond ik, “dat lijkt me het belangrijkste, dat je respect hebt voor elkaar, ook als je het niet met elkaar eens bent. En die scholen sturen hun kinderen tenminste wel naar zo’n scholierendebat.”

Daar kwam zijn moeder weer met zo’n links standpunt. “Nou, links”, sloeg ik terug, “het is eerder een rechts standpunt. Orthodoxe christenen zullen het met me eens zijn, die willen ook het recht hebben hun kinderen te beschermen tegen allerlei verdorvenheden waar ze niet van gediend zijn.”

Maar mijn zoon hield voet bij stuk. Niet dát je als ouder bepaalde religieuze ideeën hebt was erg, maar dat je je kinderen weghield van de samenleving. Juist omdat de verschillen groot zijn, betoogde hij, moeten kinderen op school met elkaar in contact komen, zodat ze elkaar leren begrijpen.”

Dat was natuurlijk een goed argument, dat hij nog ondersteunde door zijn ervaring als 21ste-eeuwse scholier. “Turken en Marokkanen, dat waren op school aparte groepjes. Die gingen alleen met elkaar om”.

In feite was hij voorstander van openbaar onderwijs, besloten we. Maar dat loste het probleem niet op, bleef ik zeuren: “Hoe zouden orthodox opgevoede kinderen zich voelen tussen allemaal links-liberale Amsterdammertjes? Ook niet zo vrij waarschijnlijk, want niemand zou hen begrijpen.” En daar kenden we ook voorbeelden van, van kinderen die thuis anders leefden en daardoor weinig vrienden hadden.

“Maar als je verder wilt komen, moet je je toch aanpassen”, concludeerde mijn zoon. Dat klopte. Maar al pratend begrepen we ook weer iets meer van die oude verzuiling, van het verlangen omhoog te klimmen in eigen kring, op eigen scholen en onder gelijkgestemden.

