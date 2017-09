Hoe een niet-bestaand aardbevingsslachtoffer politieke macht heeft in Mexico

Haar naam werd het symbool van de tragedie die meer dan driehonderd mensen het leven kostte. In Mexico-Stad maakte zij de herinneringen weer vers aan de verwoestende beving van 1985, die tienduizend levens kostte.

Maar wat blijkt? Frida Sofia, de 12-jarige waar hulpverleners woensdag en donderdag urenlang vol hoop naar zochten, bestaat niet. Zij is fictie, het resultaat van belabberde communicatie door de federale regering en twijfelachtige journalistieke praktijken van Televisa, 's werelds grootste en machtigste Spaanstalige mediabedrijf. Het instorten van de Enrique Rebsamen-school, in het zuiden van Mexico-Stad, is de meest tragische consequentie van de aardbeving. Tenminste negentien kinderen kwamen om, terwijl er elf levend uit het puin konden worden gered. Ondanks de tragedie bleven hulpverleners, vrijwilligers en mariniers doorgaan. Reden was het nieuws dat scholier Frida Sofia zich onder de ravage zou bevinden. Het verhaal werd vooral gedreven door de verslaggevers van Televisa, die zich beriepen op sociale media. Een woordvoerder van de marine bevestigde het nieuws.

Dankzij de fanatieke verslaggeving van Televisa, dat dertig uur vrijwel onafgebroken beelden van de reddingsoperatie de beeldbuis op joeg, zaten de Mexicanen aan de tv gekluisterd. Op Twitter en Facebook schaarden hele volksmassa's zich achter de hashtag #FridaSofia, ervan overtuigd dat de redding van het meisje dé grote opsteker zou zijn in de tragedie van de aardbeving.

Donderdag bleek het hele verhaal echter een canard. In de middag liet minister van onderwijs Aurelio Nuño weten dat zijn ministerie de ouders van het meisje niet had kunnen vinden. Even later gaf de woordvoerder van de marine toe niet te weten wie Frida Sofia was, waarna het hele verhaal in elkaar plofte. De scholiere bestond niet. Televisa had haar identiteit nooit gecontroleerd bij de schooldirectie, en in de middag moest ook de marinewoordvoerder toegeven zich op geruchten te hebben gebaseerd.