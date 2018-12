Hoe een modern kerstverhaal de harten van de Groningers stal

Hij was te zien op een beeld van stadsfotograaf Joram Krol, soezend op de grond in de stationshal, een boom met lichtjes op de achtergrond.

De man en de foto kwamen ter sprake bij een lunch voor een groep daklozen, waar de hotelmedewerker aanwezig was. Dit kan zo niet langer, besloot hij. In overleg met plaatselijke hulpverleners voor daklozen bedacht hij het plan om de jongeman daags voor Kerst een kamer aan te bieden. Zijn bazen keurden het goed en de 22-jarige nam het aanbod vol graagte aan. “Hij heeft wel tien keer dank je wel tegen me gezegd toen ik hem zijn kamer liet zien”, zei de hotelmedewerker op Eerste Kerstdag tegen de lokale omroep RTV Noord.

Het ontbijtbuffet Die publiciteit deed veel mensen besluiten zelf te doneren aan de actie, en mede daardoor kan de dakloze blijven tot en met 1 januari. Hij mocht de afgelopen dagen ook aanschuiven bij het ontbijt en het buffet in de avond. Ook omdat hij nog redelijk presentabel oogt en daarom niet opvalt aan tafel. Cynici zouden kunnen vermoeden dat het hotel gratis publiciteit wil met de kerstactie, maar daarvan wil de assistent-manager niets weten. Zijn eigen naam en ook de naam van het hotel hoeven van hem niet in de krant, dat zou alleen maar afleiden van de zaak waar het hier om gaat: het lot van dakloze. De hotelmedewerker wil dat de jongen vanuit het hotel direct naar een plek gaat waar hij hulp kan krijgen, zodat hij structureel van de straat kan blijven.

