Hoe een groep azc-bewoners Ter Apel terroriseert

De Irakese broers Hussein en Mustafa Al-Agale zitten liever op een bankje voor de Jumbo dan in het asielzoekerscentrum (azc) van Ter Apel. Met twee chocoladebroodjes, een flesje drinken, een pakje sigaretten en een blauw-witte boodschappentas brengt de 26-jarige tweeling de dag door. Op het azc is het niet goed, zeggen ze in een mix van Engels en het Nederlands dat ze leerden van YouTube-filmpjes. Er wordt gestolen en geschreeuwd, zeggen ze. Bewoners bieden er fietsen te koop aan. Helemaal in de vrijheidsbeperkende locatie waar zij wonen, in afwachting van hun uitzetting naar Irak. "Daar hebben mensen niets te verliezen", zegt Mustafa. "Ze hebben geen respect voor Nederland", aldus Hussein.

De twee mannen zijn niet de enigen in Ter Apel die last hebben van een kleine maar hardnekkige groep asielzoekers die zorgt voor overlast. Winkeliers worden gek van de vele diefstalletjes in het dorp: sokken van de Hema, ondergoed bij de Action, bier bij de Jumbo, sigaretten bij de Aldi. De buschauffeurs van lijn 73, van Ter Apel naar Emmen via het azc, dreigen de halte bij het asielzoekerscentrum over te slaan als er niet snel iets verandert. Ze willen het niet meer: het gemep op de ramen, gespuug, intimiderend gedrag.

Volgens Harry Stuulen, eigenaar van de Jumbo en voorzitter van de ondernemersvereniging van het dorp, loopt het de laatste tijd de spuigaten uit met de overlast. "Het is elke week wel een paar keer raak", zegt hij. Volgens hem zijn het vooral Noord-Afrikanen en Oost-Europeanen die worden betrapt op stelen. "We maken inmiddels al de grap dat we de politie wel op ons personeelsfeest kunnen uitnodigen." Wat hem ook dwars zit: de veelal jonge mannen vallen de caissières soms lastig. "En ik moet wel zorgen dat mijn personeel zich veilig voelt." De beveiliger die sinds kort in de winkel loopt, helpt, maar kan niet alle diefstallen voorkomen.

In het uiterste zuidoostelijke puntje van de provincie Groningen staat het grootste asielzoekerscentrum van Nederland, met plek voor maximaal tweeduizend mensen. Bijzonder aan dit azc, zo'n vier kilometer van het dorpscentrum, is dat hier behalve een opvanglocatie, een vrijheidsbeperkende locatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers en een locatie voor alleenstaande minderjarigen ook het aanmeldcentrum zit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat betekent dat iedereen die in Nederland asiel wil aanvragen eerst naar Ter Apel moet. En dat betekent weer dat alle asielzoekers die opvallend vaak in de politiestatistieken opduiken, de mensen uit veilige landen die amper kans maken op een verblijfsvergunning, een periode in Ter Apel wonen. Die mensen weigeren, zoals de burgemeester van Rotterdam tijdelijk doet, kan de gemeente niet.

Economisch belang

Volgens burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel onder valt, zijn het vooral jonge mannen uit Algerije, Marokko, Albanië en Georgië die opduiken in de politiestatistieken. Het meest voorkomende vergrijp: winkeldiefstal. Bij nagenoeg alle winkeldiefstallen in de gemeente is de verdachte een bewoner van het azc, blijkt uit een brief die in oktober naar de gemeenteraad ging. Het aantal woninginbraken in de gemeente stijgt, blijkt ook uit die brief, en dat komt vooral doordat bewoners van het azc stelen van andere azc-bewoners.

De ondernemers van Ter Apel hebben afgesproken dat ze van alle diefstallen aangifte doen, hoe klein ook. Anders is het onmogelijk om hun probleem in kaart te brengen. "Maar soms is het echt gênant", zegt Stuulen. "Dan bel ik de politie voor een blikje bier van zestig cent." En dat kost de ondernemer en de politie veel tijd. "Als wij hier iemand aanhouden, moeten we vanwege de veiligheid met twee man op de politie wachten", zegt Stuulen. Het kost de politie vervolgens uren om de aangifte af te handelen.

De politie in de dorp wil niets zeggen over de overlast. "Ik vind er wel iets van", zegt de man die de deur van het bureau open doet nog. Maar hij moet doorverwijzen naar de persvoorlichter van de regio Noord-Nederland. Die zegt dat de politie in 'deze discussie' geen rol wil spelen. De landelijke korpsleiding verwijst naar het ministerie van veiligheid en justitie. Stuulen heeft wel een vermoeden van wat de politieagenten van de overlast in zijn dorp vinden: "Die worden hier ook helemaal gek van".

Voor de gemeenteraad heeft Stuulen bekeken wie hij aanhoudt in zijn winkel: 97 procent was dit jaar een 'veiligelander' uit het azc, 87 procent was een man tussen de 18 en 27 jaar. "Ze zijn altijd in groepjes en er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd", zegt hij. "Als ik ze nu aanhoud, worden ze in februari of maart opgeroepen. Maar dan zijn ze allang weer weg. Of ze krijgen een boete, maar die betalen ze niet."

En dat is jammer, zegt hij, want zo brokkelt het draagvlak voor het azc langzaam af. "Van het overgrote deel van de asielzoekers hebben wij helemaal geen last", benadrukt Stuulen. "Ik vergelijk het altijd maar met een stadion: dat zit voor het grootste deel vol met allemaal leuke mensen, en er is een klein vak met hooligans." Daarbij is het azc economisch gezien van groot belang voor het dorp.

In Ter Apel is dan ook geen kwaad woord te horen over het asielzoekerscentrum zelf. "Ik had vroeger een dierenspeciaalzaak, daar werd ook weleens wat gestolen. Was gewoon een junk", zegt Bennie Webers. De man staat te kletsen met dorpsgenoot Bert Schreuder. Zonder het azc is het maar de vraag of de grote Jumbo van het dorp genoeg klanten zou hebben en de opvanglocatie levert, direct en indirect, veel banen op.