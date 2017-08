Hoe een degelijk busje het symbool van de vrijheid werd

Het eerste hippiebusje was helemaal geen Volkswagen. Het was ook geen bestelwagen. De originele hippiebus was een grote vooroorlogse Amerikaanse schoolbus, een International Harvester. Schrijver en LSD-promotor Ken Kesey reed hiermee vanaf 1964 door de Verenigde Staten met zijn vrienden, the Merry Pranksters. Met deze roadtrip in de oude schoolbus, Furthur genaamd, gaven ze de aanzet tot een nieuw fenomeen: het hippiedom. Onderweg feestten ze en deelden drugs uit.

Furthur, met psychedelische kleuren en vormen beschilderd, raakte als hippiebus in de vergetelheid. Hoogstens begint er bij de liefhebber van animatieserie ‘The Simpsons’ een lichtje te branden. Daarin maakt schoolbusbestuurder en drugsgebruiker Otto Mann graag surrealistische bus-trips. Maar wie hippiebusje zegt, denkt vooral aan het Volkswagenbusje, liefst in bonte kleuren (voor de kenner: type T1). Geen ander voertuig roept nog steeds zulke sterke herinneringen op aan de sixties en the Summer of Love.

Een halve eeuw na dato is-ie populairder dan ooit tevoren, geen festival kan nog zonder enkele foodtrucks in oude VW-busjes. De winkels puilen uit met busjes-gerelateerde merchandise. Lego heeft er bouwpakketten van gemaakt, Volkswagen zelf verkoopt tenten in de Busje-vorm. Speciaal voor de Duitse markt, waar het busje Bulli heet, is hippiebusjevormige pasta te koop. Het wagentje roept sterke emoties op bij een groot publiek.

De geboorte van De Bus

Zonder de Nederlander Ben Pon (1904-1968) was deze hippiebus er nooit gekomen. Hij was de eerste niet-Duitser die brood zag in handel in Volkswagen Kevers. Na de oorlog regelde hij snel de import van het voormalige nazi-autotype naar Nederland. Hij probeerde de Verenigde Staten ook aan de Kever te helpen, een vergeefse poging. Bij een bezoek in de VW-fabriek ontstond zijn idee om een bestelwagenvariant te maken van de Kever. De Bus was geboren.

Het Rijksmuseum in Amsterdam koestert het eerste schetsje dat Pon krabbelde van het VW-busje in zijn agenda in 1947. “Het oer-schetsje is natuurlijk heel bijzonder”, stelt Harm Stevens, conservator van de afdeling geschiedenis. “Het is rudimentair, een heel snel geschetst ontwerp voor wat later het eerste Volkswagenbusje wordt. Het raakt heel direct aan een historisch moment, waarbij dus op een interessante manier een Nederlander is betrokken.”

Stevens noemt het busje ‘iconisch’. “Het is sterk verbonden met de wederopbouwtijd, maar nog sterker met de hippies. Het was een voertuig waarnaar in de wederopbouwjaren bij uitstek vraag was.”

Halverwege de jaren vijftig, het tijdperk van de enorme Amerikaanse sleeën met staartvinnen, begon Volkswagen mondjesmaat auto’s te verkopen in de VS. Veel later dan in Europa werden Kevers en Bussen daar een bekende verschijning op weg. In de ogen van de Amerikanen betekenden ze vooral simpel en goedkoop vervoer.