Hoe een bericht op het interne prikbord van Google verstrekkende gevolgen had

Het was maar een bericht op het interne prikbord van Google, van een gewone medewerker, geen topman of manager. Hij schreef dat vrouwen minder aanleg hebben voor beroepen in de technologiesector, dat het diversiteitsbeleid van Google te politiek correct is om daar oog voor te hebben, wat slecht is voor het bedrijf. Daarom moet er volgens de werknemer, James Damore, meer ruimte komen voor het conservatieve gedachtengoed.

Damore kreeg die ruimte niet. Hij werd afgelopen maandag ontslagen. Google-baas Sundar Pichai hoopte zo de affaire snel te beëindigen. Het liep anders.

Dit gaat immers over een bedrijf waar alles groot is, dat elke dag 3,5 miljard zoekopdrachten verwerkt, dat heerst op de advertentiemarkt en met Android het grootste besturingssysteem voor mobiele telefoons bezit. Als zo'n bedrijf seksistisch is, in de greep van politieke correctheid of van extreem conservatieve lieden, dan zijn de gevolgen verstrekkend, schrijft de hoofdredacteur van de Vox, Ezra Klein. Vox is een Amerikaanse nieuwssite, niet te verwarren met de conservatieve tv-zender Fox News.

Via reactionaire sites als Breitbart lekten de vragen die medewerkers wilden stellen uit, inclusief hun namen

Vragen Volgens Klein zit de cultuur van de technologie-industrie in Silicon Valley diep verankerd in hun producten. Het ligt verscholen in algoritmen, codes en richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan op platforms. Denk daarbij ook aan Facebook dat met algoritmen bepaalt wat wel en niet op de pagina's van haar leden verschijnt. De verborgen codes kunnen leiden tot "discriminatie bij het zoeken naar huizen en werk, tot een publieke sfeer die voortdurend lastigvallen van vrouwen en kleurlingen aanmoedigt, tot een wereld waarin conservatieve berichten worden weggedrukt", schrijft Klein. Dat kan verklaren waarom de cultuur bij Google zo'n belangrijk thema is voor conservatieven en vrijzinnigen in de Verenigde Staten. Deze week wilde topman Pichai een bijeenkomst organiseren om met medewerkers te praten over diversiteit en het ontslag van Damore. Via het interne systeem kwamen meer dan 500 vragen binnen. Medewerkers konden stemmen op de vragen die zij het belangrijkst vonden. Maar de vragen zijn nooit gesteld. De bijeenkomst ging niet door omdat de medewerkers zich niet veilig voelden. Op reactionaire sites als Breitbart verschenen de vragen die personeelsleden wilden stellen, inclusief namen. De Google-medewerkers kregen via Twitter en Facebook een stortvloed aan haatdragende reacties over zich heen. De diversiteitsmanager van Google blokkeerde al snel haar Twitter-account.

Aanklacht De vraag waar Google-medewerkers nu mee worstelen, is hoe deze informatie naar buiten is gekomen. Was het een naaste collega die de informatie doorspeelde, wetende dat er een reeks van discriminerende en intimiderend berichten zou volgen? Was het een eenling, of een groep medewerkers? En hoeveel medewerkers vinden het stiekem wel goed dat rechtse clubs de diversiteitagenda van Google aanvallen? Hoe klinkt, kortom, de zwijgende meerderheid? De aanstichter van de onrust, James Damore, zei dat hij zijn memo schreef als reactie op een intern diversiteitsprogramma dat hij had gevolgd. Hij kon zich absoluut niet vinden in het lesmateriaal. Google geeft de diversiteitstrainingen om de werkomgeving aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Het technologiebedrijf heeft op dat gebied geen goede reputatie. Het Amerikaanse ministerie van werkgelegenheid klaagde Google al eens aan omdat het vrouwen stelselmatig te weinig betaalt. Dat is na de aanklacht niet verbeterd.

