Hoe die ruzie met een Syrisch gezin ontspoorde? De Enschedese omwonenden zwijgen als het graf

Wat er precies is gebeurd, is nog onderwerp van onderzoek door de politie. Die wil op dit moment alleen kwijt dat de aanleiding een ruzie tussen kinderen lijkt te zijn geweest. Enkele buurtbewoners zouden dinsdag verhaal zijn gaan halen bij een uit Syrië gevlucht gezin. Daarbij zijn klappen uitgedeeld en is ander fysiek geweld gebruikt, met als gevolg dat twee mensen zich bij de huisarts hebben gemeld voor onderzoek.

Lees verder na de advertentie

De politie spreekt van een ‘fikse buurtruzie’, maar wil er verder niets over zeggen, ‘met het oog op het lopende onderzoek en de waarheidsvinding’. Eind vorige week is een buurtonderzoek gedaan om getuigen te horen, maar ook daarover wil de politie nog geen mededelingen doen.

“We kennen het verhaal nu van een kant, we weten niet wat eraan vooraf is gegaan”, zegt woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede. “Het is ook absoluut niet zeker of er een racistisch motief is, dat is de politie aan het uitzoeken. Media-aandacht komt dat onderzoek niet ten goede, vandaar dat we er weinig over kwijt willen.”

Rijtjeshuizen en veel groen Dolphia ligt aan de oostkant van Enschede. Er wonen ruim vijfhonderd mensen. Het volkswijkje is ruim opgezet. Rijtjeshuizen met tuintjes, veel groen en speelruimte voor kinderen. In de straat waar de Syrische familie sinds een klein half jaar woonde, is het zaterdagmiddag stil. De zon schijnt, iemand staat in zijn tuin de planten water te geven, hier en daar fietsen een paar kinderen. Wegwezen, we willen geen sen­sa­tie­zoe­kers van de media Omwonenden in de Enschedese wijk Dolphia De buurtbewoners zijn terughoudend. Praten over de zaak willen sommigen wel, maar liever niet met de pers. Die wordt hier niet vertrouwd en opmerkingen in de media leveren alleen maar meer gedoe op, is de heersende mening. In één straat willen omwonenden de verslaggever pertinent niet te woord staan. “Wegwezen hier, we willen geen sensatiezoekers van de media.” Andere buurtbewoners zeggen weinig van het incident van afgelopen dinsdagavond gemerkt te hebben. De een deed een dutje op dat moment, een ander stond in de keuken af te wassen of was niet thuis.

Patrouilleren Een man uit de buurt, die niet met zijn naam in de krant wil, omdat hij op geen enkele manier bij het incident betrokken wil worden, vindt het jammer dat het Syrische gezin gedwongen is vertrokken. “Het waren aardige, nette mensen, die altijd vriendelijk groetten. Ze hebben heel beleefde kinderen, ik heb nooit last van ze gehad”, zegt hij, terwijl er een politieauto voorbij rijdt. “Zij komen nu veel vaker patrouilleren dan eerder”, voegt hij eraan toe. “Volgens mij moeten deze mensen gewoon teruggeplaatst worden, ze woonden hier toch goed?” vindt de man. “Als je ze weghaalt, verschuif je het probleem. Het is nou eenmaal gebeurd en dat moet je oplossen door met elkaar te praten, anders krijg je alleen maar meer trammelant.” Niemand van het groepje omstanders zegt zelf te hebben gezien wat de aanleiding was voor de buurtruzie. Het verhaal in de wijk gaat dat de Syrische vader op een speelplaats een meisje uit de buurt bij haar kin heeft gepakt na een ruzie met zijn kind, maar geen van de buurtbewoners kan dit bevestigen.

Varkenskoppen In Dolphia zijn vaker incidenten geweest rond vluchtelingen, met name toen de gemeente eind 2015 een asielzoekerscentrum in de buurt wilde vestigen. Omwonenden hadden daar toen grote bezwaren tegen. Bij het beoogde azc-terrein werden in november 2015 varkenskoppen aangetroffen. Maar een buurtbewoner bezweert dat dat niets met het huidige incident te maken heeft. “In Enschede wonen 160.000 mensen met 160 verschillende nationaliteiten”, zegt gemeentewoordvoerder Kamp. “Daar zit van alles tussen, ook mensen met korte lontjes. Er zijn mensen in beeld die onrust veroorzaken. Dat gaat dan over allerlei zaken als drugsoverlast of uitgaansgeweld, en er zullen ook wel mensen tussen zitten, die tegen mensen van buitenlandse komaf zijn. Daarin wijkt Enschede niet af van andere grote steden.” De naam van de geciteerde buurtbewoner is bij de hoofdredactie bekend.

Lees ook: