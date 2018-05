Hoe de studenten van Vindicat zich weer in de vingers snijden

Opnieuw is Vindicat in opspraak. Begin december werd een student tijdens een groot feest van de sociëteit afgetuigd door andere leden. Twee Vindicaters gaven hun corpsgenoot een paar rake klappen, met een lichte hersenschudding, gebitsletsel en een snee in de neus tot gevolg.

Eerder deze week kwam het voorval via het Dagblad van het Noorden naar buiten. Vooral dat laatste wekt grote wrevel bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. “Het kan niet zo zijn dat we over dit soort incidenten moeten lezen in de media”, zegt universiteitswoordvoerder Jorien Bakker. “Er zijn afspraken gemaakt. De vereniging had het incident ook moeten melden bij de universiteit en de hogeschool.”

Universiteit, hogeschool en gemeente Groningen eisen dat Vindicats kroegcultuur plaats maakt voor academische vorming

'Nalatig en stom' Op zich handelde Vindicat volgens de regels. Zo werden de twee geweldsplegers meteen geschorst. Ook deed het gemolesteerde verenigingslid, na overleg met het bestuur, aangifte bij de politie. Het Openbaar Ministerie legt de twee 22-jarige leden mishandeling met ernstig letsel ten laste en in juli buigt de rechter zich over de kwestie. Alleen vergat verenigingsvoorzitter Marc Mohr één belangrijk ding: hij verzuimde de hogeschool en de universiteit op de hoogte te stellen van het pak slaag tijdens de braspartij. Iets waarvan hij beweert dat het niet opzettelijk gebeurde, maar wat hij achteraf gezien wel nalatig en stom noemt. De meldingsplicht ligt vast in een gedragscode die Vindicat samen met zo’n zeventig andere verenigingen ondertekende. Dit alles brengt Vindicat in een lastig parket. Het corps, dat na een reeks incidenten symbool staat voor uitwassen in het studentenleven, ligt meer dan andere verenigingen onder het vergrootglas. Erg best staat de vereniging er niet op. Zo trokken de Groninger onderwijsinstellingen eerder dit jaar al de beurzen voor het bestuur in (in totaal zo'n 33.000 euro), nadat corpsleden een ravage aanrichtten in een sushirestaurant.