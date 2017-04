Hoe de 'filterbubbel' de nieuwe verzuiling werd

Als ik het ergens benauwd van krijg is het de nieuwe verzuiling die nu ‘filterbubbel’ heet. Blendle selecteert op basis van mijn voorkeuren het nieuws dat ik moet lezen. Netflix suggereert series aan de hand van mijn kijkgedrag. Facebook stelt vrienden voor die aansluiten bij mijn netwerk. Algoritmes bepalen wat ik lees, zie, koop en met wie ik allemaal in contact kom.

Lees verder na de advertentie

Als ik wil kan ik mijn wereldbeeld 24 uur per dag bevestigd zien, ongeacht de ontwikkelingen in de grote boze buitenwereld. Ik zie op sociale media berichten van mensen die niets van de verkiezingsuitslag begrijpen want, zo schrijven ze verbijsterd, iedereen had toch GroenLinks gestemd?

Ik schrijf dat de zorg om het klimaat ons kan verbinden

Als ik voor de verkiezingen op Facebook een filmpje plaats dat oproept om niet te stemmen vanuit angst voor de ander, en een facebookvriend in een reactie schrijft dat hij dat wél doet, dat hij stemt vanuit angst voor de islam, ben ik zowaar opgelucht. Ik stuur hem een bericht. Of hij me wil vertellen waar hij op stemt.

‘PVV’, schrijft hij. Halleluja, een andersdenkende in mijn bubbel.

Ik begin een chatgesprek, vraag hem op welke momenten de angst voor moslims hem bekruipt.

‘Als ik het nieuws lees’, zegt hij.

‘Welk nieuws?’ vraag ik.

‘Hét nieuws’, zegt hij en noemt zo ongeveer alle media die zorgvuldig uit mijn bubbel worden gefilterd.

Ik schrijf hem dat ik denk dat partijen die inspelen op die angst ons land niet per se veiliger maken. Misschien juist wel het tegenovergestelde.

Hij vindt dat ik mijn kop in het zand steek en de signalen niet oppik.

‘Welke signalen?’

‘Alle signalen!’

Via migratie, dubbele paspoorten en de plastic soep komt het gesprek op onze kinderen en wat we wel en niet voor hen hopen.

Angsten De man heeft twee dochters. Ik ben als de dood, schrijft hij, dat die over tien jaar met een hoofddoek naar school moeten omdat Nederland is overspoeld door de islam. Ik zeg dat ik als de dood ben dat mijn zoons over tien jaar met de boot naar school moeten omdat Nederland is overspoeld door water. Hij stuurt een smiley vanwege die woordspeling, zegt dat ik overdrijf, en dan is het mijn beurt om een smiley te sturen. Ik schrijf dat de zorg om het klimaat ons kan verbinden. Hij schrijft dat moslims zich geen zorgen maken om het klimaat. We sluiten af met een lafhartig compromis. Ieder zijn eigen angsten. Ik stuur nog iets over drijvende koranscholen maar hij is alweer offline.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.