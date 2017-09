Hij is geen baby meer, onze lichamen zijn uit elkaar gegroeid

Als ik 's ochtends zijn kamer binnenkom is het een regelrechte vraag: "Marjolijn?" "Mamma", corrigeer ik hem. Maar hij schudt zijn hoofd. "Jij bent Marjolijn."

Soms noemt hij me 'Lijn', zoals mijn vrienden, soms zelf 'Lijntje'.

Ik voel me betrapt. Ik kan het niet anders zeggen.

Ik houd mezelf voor dat het niet uitmaakt, dat ik hem toch ook bij zijn voornaam noem en dat dit dus wel zo eerlijk is

Na tweeënhalf jaar doen alsof ik zijn moeder ben, heeft hij mijn ware aard ontdekt. Gewoon een vrouw met gewoon een naam als alle anderen. Er glanst iets van triomf in zijn blik als ik 'mamma, ik ben mamma' mompel.

Het is alsof we elkaar met nieuwe ogen bekijken. Hij lijkt langer dan ooit, niet meer de uitloper van mijn eerste baby maar een jongen in wording met een eigen gezicht.

Hij kan uit bed klimmen, deuren openen, en zelfs de sloten. Als ik even niet oplet wandelt hij op eigen houtje naar buiten.

Ik hoef hem nauwelijks meer op te tillen en hoewel ik hem voortdurend aai en omhels voel ik dat onze lichamen uit elkaar zijn gegroeid. Iemand tillen en dragen en wiegen schept een specifiek soort intimiteit. Alsof de vormen zich naar elkaar voegen, zijn hoofd paste precies in mijn nek, zijn lijf lag perfect tegen mijn romp. Als ik hem lang genoeg droeg werden we twee delen van hetzelfde wezen, nu zit hij tegen me aan als een groot, los mens.

Torens gebouwd Misschien heeft het te maken met die nieuwe vorm, dat nieuwe hoofd in mijn nek, de nieuwe baby in ons leven. Maar waarschijnlijker is dat hij zich gewoon niet meer wil voegen. Hij heeft betere dingen te doen: er moeten torens gebouwd en walvissen getekend. Ik houd mezelf voor dat het niet uitmaakt, dat ik hem toch ook bij zijn voornaam noem en dat dit dus wel zo eerlijk is. Ik houd mezelf voor dat het juist fijn is, minder schizofreen, om voor hem de persoon te zijn die ik ook voor anderen ben. Maar ik mis iets. Ik lees dat mamma een brabbelwoord is, ontstaan in de kindertaal. Net als pappa en baby; het zijn geen namen maar klanken, dieper dan taal. Terwijl het universum van mijn oudste razendsnel uitdijt en zijn leven zich vult met nieuwe namen blijf ik halsstarrig die klank herhalen, 'mamma, mamma', in de hoop dat hij op een dag weer meezingt. Marjolijn van Heemstra is theatermaker en schrijver. Haar Trouw-columns zijn gebundeld in 'Het groeit! Het leeft!' Reacties naar info@marjolijnvanheemstra.nl

