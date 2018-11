Het zwartepietdebat woedt voort, of de blokkeerfriezen straf krijgen of niet

Blokkeer die onruststokers uit Amsterdam en Rotterdam. Laat ze het kinderfeest niet verpesten. Als de burgemeester betogers tegen Zwarte Piet uitnodigt, is het logisch dat we daar zelf iets tegen moeten doen.

Die meningen klonken in de strafzaak tegen de 34 ‘blokkeerfriezen’ die vrijdag haar ontknoping krijgt met de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden. Toen ze vorig jaar hoorden dat demonstranten tegen Zwarte Piet op weg waren naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum, reden ze op de snelweg in een ‘spontane actie’ drie bussen met actievoerders klem. De politie kwam de bussen ontzetten, maar na alle heisa verbood de burgemeester de demonstratie alsnog, uit angst voor wanorde.

Strikt genomen gaat de zaak over demonstratierecht en verkeersonveiligheid. Maar de aangeklaagden verwijzen ook naar de maatschappelijke tegenstellingen die erachter liggen. En ze vinden het oneerlijk dat juist zij voor de rechter moeten komen, en anderen niet.

Hun advocaat Tjalling van der Goot trok die lijn door: terwijl de Friezen voor de rechter worden gesleept, kunnen elders in het land activisten ongestoord demonstraties verstoren. Ongelijke behandeling dus, en dat verwijten de blokkeerders het Openbaar Ministerie. En ze hielden zich toch aan de onderlinge afspraak om geen geweld te gebruiken? Waarom kwam hun actie überhaupt in aanmerking voor een rechtszaak?

Alle verdachten zijn Fries en wat ze daarnaast gemeen hebben, is dat ze autoriteiten als de burgemeester niet vertrouwen. En uiteraard dat ze niets moeten hebben van het verzet tegen Zwarte Piet. Om verschillende redenen overigens. De ene blokkeerder zei tegen de rechter dat hij Zwarte Piet wil behouden en dat die niets te maken heeft met discriminatie of racisme. De ander – zoals hoofdverdachte Jenny Douwes, volgens justitie de aanjager van de blokkade – benadrukt dat hij of zij vorig jaar alleen maar de kinderen een rustig feest wilde bezorgen, niet gestoord door demonstranten.

Olifant in de kamer

Vrijdag wordt duidelijk of de rechters meegaan in de eisen van dat OM: 80 tot 240 uur werkstraffen voor het schenden van demonstratierecht en het veroorzaken van ernstig gevaar op de weg. Aanklager en rechter hebben verwijzingen naar het debat over Zwarte Piet tot nu toe vermeden, en of er nou straffen komen of niet, het is sterk de vraag of de uitspraak aan dat debat bijdraagt.

“Het is de strategie om de olifant in de kamer te laten staan, zoals de Engelsen dat noemen”, zegt de Leidse hoofddocent strafrecht Jeroen ten Voorde. “Er is weliswaar een groot maatschappelijk debat, maar in de rechtszaal gaat het over andere zaken. Dit debat voeren wij hier niet, zegt het OM.”

Zou dat wel moeten? “Dat hangt af van je visie op het strafrecht”, zegt Ten Voorde, tevens bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie in Groningen. “Je kunt strafrecht zien als middel voor hervormingen in de samenleving, zoals de emancipatie van burgers of het afdwingen van bepaalde rechten.” Maar in de klassiek-liberale visie komt de strafrechter alleen in actie als alle andere middelen zijn uitgeput. “Wie die visie aanhangt, wil dat de rechter zo ver mogelijk wegblijft van dit soort conflicten.”

Inwoners van Dokkum kijken naar de demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet. © ANP

Geen van beide visies is dominant, maar het lijkt erop dat het OM in de Friese zaak doelbewust geen positie kiest in de maatschappelijke discussies. En al helemaal niet in het debat over Zwarte Piet – toch de klassieke benadering van het strafrecht. En zo blijven de demonstratieblokkade en verkeersgevaar over in de rechtszaak. Ten Voorde: “Het lijkt erop dat hier een piketpaaltje wordt geslagen: dit willen we niet als samenleving.”