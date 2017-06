Het zijn zonnige tijden voor de horeca in Nederland

De koopkracht stijgt, de consument heeft vertrouwen in de economie, de werkloosheid daalt en de zon schijnt ook nog geregeld. Voeg daarbij dat er steeds meer buitenlanders op bezoek komen in Nederland en het is duidelijk dat de horeca een fraai 2017 doormaakt. Hotels, restaurants en cafetaria’s zien hun klandizie dit jaar stijgen en dat geldt ook voor de café’s.

Het Economisch Bureau van ING schat in een gisteren verschenen rapport dat de horeca-omzet dit jaar vijf procent hoger zal uitvallen dan vorig jaar. Eventuele prijsstijgingen, vermoedelijk zo’n procent of twee, schat ING-onderzoeker Thijs Geijer, zijn dan nog niet meegerekend. Daarmee is 2017 het vierde achtereenvolgende jaar waarin de horeca flink groeit. Uitzondering zijn de café’s: daar groeit de omzet pas sinds vorig jaar weer.

Meer toeristen Nederland telt nu zo’n 125.000 hotelkamers volgens de onderzoekers van ING, en dat aantal zal nog stijgen. Bijna een kwart (ruim 30.000 bedden) van die kamers is te vinden in Amsterdam. Buitenlanders zijn goed voor 52 procent van alle hotelovernachtingen – het overgrote deel van die buitenlanders komt uit een Europees land. Noord- en Zuid-Amerikanen zijn goed voor 7 procent van de overnachtingen, Afrikanen voor 1 procent. In totaal zullen 16,3 miljoen buitenlandse toeristen Nederland aandoen, denkt ING. Dat zijn er 4,5 miljoen meer dan in 2013. Na het referendum over de Brexit is de waarde van het Britse pond gedaald en zijn buitenlandse vakanties voor Britten duurder geworden De hotelbranche heeft wel last van boekingen via Airbnb, maar honderd-procentconcurrenten zijn ze niet. Als het boeken van een woning, etage of kamer via Airbnb niet mogelijk zou zijn, zou een deel van die boekers niet naar Nederland zijn gekomen. Deels vullen ze elkaar aan: Airbnb kan ervoor zorgen dat mensen in een stad terecht kunnen als de hotels in die stad al zijn volgeboekt. ING verwacht dat de bestedingen van Britten in Nederland wat zullen teruglopen. Na het referendum over de Brexit is de waarde van het Britse pond gedaald en zijn buitenlandse vakanties voor Britten duurder geworden. Vooral Amsterdam zal dat merken. Britten zijn goed voor 8 procent van de overnachtingen in Nederland (inclusief bed & breakfast), maar in Amsterdam ligt dat percentage op 16 procent.

Restaurants Bijzonder goed zijn de vooruitzichten voor de restaurants. Nederland telt er nu 14.900, tegen 12.940 in 2013. De omzet van de restaurants ligt inmiddels hoger dan voor de crisis. Ze zetten gemiddeld 30 procent meer om dan in 2010. Het vinden van (goed) personeel is her en der een probleem. Het weerhoudt ondernemers echter niet om soms hun derde, vierde of zelfs vijfde zaak te openen. Dat zie je ook bij (hotel)ketens. De groei van de horeca is dankzij hen, en dankzij de nieuwelingen in de sector. Het aantal cafés loopt de laatste jaren terug en ook dit jaar zal dat het geval zijn Crescendo gaat het ook met de cafetaria’s, lunchrooms en fastfoodrestaurants. Hun omzet groeide vorig jaar al met 7,5 procent en dit jaar komt daar nog eens 5 procent bovenop. Hun aantal groeit nog sneller dan het aantal restaurants. Er zijn er nu 14.620 in Nederland tegen 12.240 vier jaar geleden. Een wat apart verhaal vormen de café’s. Hun aantal loopt de laatste jaren terug en ook dit jaar zal dat het geval zijn. Er zijn er nu rond de 10.720, dat zijn er 850 minder dan in 2013. Tot vorig jaar zagen café’s hun omzet afnemen, maar die trend is in 2016 gekeerd. Hoewel 2017 ‘wat aarzelend’ begon, verwacht het Economisch Bureau van ING ook voor de cafés een voorspoedig jaar. Café’s hebben, zegt onderzoeker Geijer, last (gehad) van drie trends: het rookverbod, het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar en de vergrijzing. “Voor restaurants werkt de vergrijzing doorgaans positief uit, voor café’s is die in principe ongunstig”, zegt Geijer. Volgens hem doen horeca-ondernemers er goed aan om rekening te houden met de vergrijzing en te zorgen voor toegankelijke zaken waar ook ouderen elkaar kunnen verstaan. Inspelen op evenementen (festivals halen nogal wat klandizie weg bij café’s) is ook een manier om de omzet op te krikken: zelf bier schenken bij festivals bijvoorbeeld. Café’s profiteren van de populariteit van speciaal bier.

