Het zijn gouden tijden voor de ratten in Boedapest

De Hongaarse hoofdstad gold als ‘s werelds enige ‘rattenvrije’ grote stad. Tot vorig jaar. Tijdens de Europese verkiezingen trippelde een rat duidelijk zichtbaar door een stemlokaal. Er is duidelijk iets veranderd.

Niet dat er vroeger helemaal geen rat in de stad te vinden was. Eén rat per honderd inwoners, om precies te zijn. Kom daar maar eens om in Amsterdam, waar de GGD uitgaat van evenveel ratten als inwoners. Wereldgezondheidsorganisatie WHO roemde Boedapest eind jaren negentig als voorbeeld voor rattenbestrijders. Veel mensen kenden de knaagdieren alleen van horen zeggen.

Een rat in Boedapest was iets bijzonders

Rattenvrij Boedapest was een communistische erfenis. Tot begin jaren zeventig had de stad net als elke grote stad last van dit ongedierte. In 1972 was de situatie zo ernstig, dat de hulp werd ingeroepen van staatslandbouwbedrijf Babolná in West-Hongarije, dat erin geslaagd was de beesten lokaal totaal uit te roeien. Babolná stuurde zestien werkbrigades naar Boedapest, samen met 1,6 miljoen kilo vergiftigd lokaas. Dat deed zijn werk: terwijl aan het begin van het jaar een op de drie gebouwen ratten herbergde, was dat aan het eind van het jaar nog maar een op de tweehonderd, later zelfs een op de duizend. Een rat in Boedapest werd iets bijzonders.

Goedkoop is duurkoop Tientallen jaren bleef Babolná tot ieders tevredenheid de hoofdstedelijke ratten bestrijden, maar toen hun contract vorig jaar afliep, vond de gemeente dat een goede kans om te bezuinigen en ging met goedkopere ongediertebestrijders in zee. Besparing: een kleine 158.000 euro per jaar. Het bleek een typisch geval van ‘goedkoop is duurkoop’. Het duurde wat gemeentelijke vergaderingen en drie voor de ratten ongestoorde zomerse weken voor de nieuwe bestrijders aan de slag konden. Er was nog een probleem: die hadden erg weinig ervaring met steden en ratten, en hadden vooral veel weet van muggen en schadelijke insecten op landbouwgewassen. Voor de 17.000 ratten die Boedapest nog telde, braken gouden tijden aan. Inmiddels weten veel Boedapesters precies hoe de knaagdieren eruit zien. Lezers van website Index stuurden massaal foto’s van knagers op hun balkon, in de speeltuin en in gezondheidscentra. En de gemeente? Die heeft onlangs een kleine twee miljoen euro extra uitgetrokken voor de aanpak van het probleem.

