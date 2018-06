Het zes-uur-avondeten-op-tafel-beleid van mijn moeder speelt op

Een heikel probleem, want ik vind het afschuwelijk om te laat te komen. Niet omdat ik zo'n betrouwbaar iemand ben, maar omdat ik bang ben dat mensen, als ik niet op tijd ben, boos op mij zullen zijn of 'hond in de pot' gaan roepen. Misschien dat het strenge zes-uur-avondeten-op-tafel-beleid van mijn moeder, waar ik als kind aan had te gehoorzamen, er iets mee te maken heeft.

Niets zo erg als in de trein zitten en te weten dat je te laat gaat komen. Er valt nu niets meer aan te verhelpen, het is het beste je aan je falen over te geven

Hoe het ook zij, afgelopen week versliep ik mij twee dagen achter elkaar. Dat kwam natuurlijk omdat ik een jetlag aan mijn visite aan Amerika had overgehouden, maar oorzaken en excuses tellen niet. De brug was open, de spoorbomen waren dicht, ik werp het als argumenten om te laat te komen verre van mij. Intussen verscheen ik - min of meer druipend van het angstzweet, al kan het ook het klamme noodweer van de laatste dagen zijn geweest - twee dagen achter elkaar te laat, de eerste dag op een vergadering van een literaire commissie in Den Haag waarop ik nu niet verder zal ingaan, de dag daarop op de Grote Vertaaldag in Utrecht waar ik een kunstje moest doen.

Niets zo erg als in de trein zitten en te weten dat je te laat gaat komen. Er valt nu niets meer aan te verhelpen, het is het beste je aan je falen over te geven en nog iets van zo'n treinreisje te maken, maar in plaats daarvan probeer ik de trein paniekerig naar z'n eindstation te blazen, alsof die ene minuut vroegere aankomst nog iets uitmaakt. Het ergste is dat ik weet dat de wachtenden hun hand ruimhartig over hun hart zullen strijken. Ach jongen, geeft niet, we zijn alvast begonnen. Niet zij, maar alleen ik zelf ben het slachtoffer van mijn ellende.