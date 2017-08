Het wordt weer staan in de spits in september

Hebben we hier binnenkort Japanse toestanden? Lees verder na de advertentie Spoorbeambten die de reizigers met witte handschoenen naar binnen duwen zoals in de metro in Tokio, zijn nog niet gesignaleerd op de Nederlandse perrons. Volgens Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover zou dat af en toe wel nodig zijn. Er zijn namelijk niet alleen mensen die dagelijks de hele treinreis moeten staan, maar ook regelmatig reizigers die op het hoogtepunt in de spits überhaupt niet met hun trein meekunnen. In drukke maanden - waar traditioneel ook september toe behoort - krijgt Rover 7000 tot 8000 meldingen van mensen die opgepropt in een overvolle trein staan of op het perron zijn achtergebleven, omdat de conducteur niemand meer wilde meenemen.

Wat doen de spoorwegen tegen de overvolle treinen in de spits? De oplevende economische groei en een daling van de werkloosheid zorgen voor een aanhoudende toestroom van het aantal treinreizigers. In september verwacht de NS ruim 35 miljoen reizigers tegen 33,3 miljoen in dezelfde maand vorig jaar. Een record. September is altijd druk, mede vanwege de start van het collegejaar. Vraag is of de NS hier op berekend is. Ja, zegt woordvoerder Erik Kroeze van de spoorwegen. Er zijn nu 200 rijtuigen meer beschikbaar dan een jaar geleden, in totaal 2750. Ook maakt de NS de treinen langer waar mogelijk en komen volgende week de laatste 5 nieuwe sprinters op het spoor uit een lichting van 58, die dit jaar is gaan rijden.

En verbeteringen in de toekomst? Daar bovenop komen er vanaf medio 2018 gefaseerd nog eens 118 nieuwe sprinters bij. Ook heeft de NS afgelopen twee jaar andere maatregelen genomen om in de toekomst meer reizigers goed te kunnen vervoeren. Zo wordt niet-noodzakelijk onderhoud uitgesteld, was er de invoering van een pitstraat voor snelle treinreparaties, en zijn oude treinen langer blijven rijden. Ook wordt veel verwacht van de invoering van de zogenaamde tienminutentrein, een intercity die binnenkort zes keer per uur tussen Amsterdam en Eindhoven gaat rijden, tegen vier keer per uur nu.

Waarom dan toch geen garantie op een zitplaats? Al deze maatregelen lijken niet te kunnen voorkomen dat sommige reizigers toch als haringen in een ton staan tijdens hun treinreis of overvolle treinen moeten lasten passeren. ‘Rot als je moet staan, maar dat hoort er op sommige drukke trajecten in de spits gewoon bij’, aldus Kroeze. De problemen met te weinig zitplaatsen doen zich volgens hem vrijwel alleen voor in de zogenoemde ‘hyperspits’, van half 8 tot half 9 ’s morgens, en dan vooral in de Randstad. Om die reden start de NS in september naast de inzet van extra materieel ook nog met een proef waarbij reizigers met een ‘altijd voordeel abonnement’ aan de randen van de spits – van 6.30 tot 7.30 en van 8.30 tot 9.00- met 40% voordeel kunnen rijden. De NS verwacht dat een aantal reizigers wel zal toehappen. Ook Vonk van Rover gaat daar vanuit: ‘we blijven Nederlanders’. Maar werkgever of universiteit moet dat natuurlijk wel willen faciliteren.

Kunnen overheidsinvesteringen in het spoor nog wat betekenen? De rek is er op een gegeven moment echt uit, zeggen zowel Kroeze als Vonk. De NS kan niet onbeperkt nieuwe treinen blijven inbrengen of langere treinen laten rijden. Topman Roger van Boxtel zei dat kortgeleden ook al: ‘er zijn investeringen in de infrastructuur nodig’. Die investeringen zouden moeten bestaan uit uitbreiding van het bestaande spoorwegennet, extra perrons en waar gewenst en mogelijk ook langere perrons. Dergelijke investeringen maken het mogelijk de treincapaciteit verder uit te breiden. De spoorwegbeambten hoeven dan in ieder geval geen witte handschoenen aan te schaffen.

