Het vergif van vijandschap blijft actief, al weet niemand meer hoe het ooit begon

Iets soortgelijks speelt mee in de ingewikkelde relatie tussen de islamitische en westerse wereld. Ze hebben elkaar vreselijke dingen aangedaan. Veel botsingen uit het verleden zijn uit het bewustzijn verdwenen, maar het vergif dat ze hebben veroorzaakt, blijft actief.

Niet vergeten is, vooralsnog, het Bengaalse drama van 1943 en 1944. Er zijn sindsdien in die regio meer traumatische dingen gebeurd, maar een catastrofe met vier miljoen doden laat zich niet gemakkelijk uitwissen uit een collectief geheugen. Bengalen weet het nog wel.

Geen erkenning

Europa, de oorzaak van de ramp, is evenmin vergeten wat er destijds in India is gebeurd, zij het om een totaal andere reden: weinig Europeanen hebben er ooit weet van gehad. Ze hadden in 1943 hun eigen zorgen. En wat je niet weet kun je niet vergeten. Toch hadden de inwoners van Bengalen hun hongersnoden en epidemieën direct te danken aan de Tweede Wereldoorlog, een conflict dat niet het hunne was. Hun miljoenen doden kregen geen erkenning.

Tot 1947 behoorde Bengalen bij 'Brits Indië'. Na het vertrek van de Britten viel die kolonie uiteen in het islamitische Pakistan en het overwegend hindoeïstische India. Bengalen spleet in tweeën: het hindoeïstische westen kwam bij India en het islamitische oosten bij Pakistan. Tot 1971 heette het Oost-Pakistan. In dat jaar werd het onafhankelijk en veranderde het in Bangladesh. Het drama van 1943-1944 behoort daarom tot de geschiedenis van zowel India als Bangladesh, van hindoes als van moslims.

Bengalen was kwetsbaar. Veel boeren waren vervallen tot schuldslavernij door toedoen van woekeraars. De regio verbouwde veel rijst, maar importeerde toch voedsel, vooral uit Burma, wat ophield nadat Japan dat buurland had veroverd.

Om een Japanse inval in India te bemoeilijken namen de Britten maatregelen, die fataal uitpakten voor de Bengaalse bevolking. Alles maakten ze ondergeschikt aan de oorlogvoering. Veel van het schaarse voedsel verdween naar het Britse leger.

Verder pasten de Britten een tactiek van de verschroeide aarde toe. Boten mochten niet in Japanse handen vallen en werden daarom in beslag genomen of vernietigd. Daardoor stortte in de enorme delta's van de Indiase grote rivieren het transportsysteem in.

De censuur verbood kranten het woord hongersnood te gebruiken. Er meerden in de havens schepen uit Australië af, vol met voedsel. Niets belandde in Bengaalse magen, de boten voeren door naar Engeland. Een recordoogst in 1943 bracht verlichting. Maar toen kwam de malaria. De Indiase auteur Shashi Tharoor vergeleek vorige week op een conferentie in Melbourne Churchill met de 'ergste dictators' van de twintigste eeuw.

De foto's van levende en dode geraamten liegen er niet om. Maar de vraag of Churchill voor Bengalen echt een Hitler of Stalin was, is niet de hoofdzaak, want het is verleden tijd. Tot het heden behoort het vergif, achtergelaten door deze en andere gruwelen, eeuwenlang over en weer gepleegd. Dat blijft de geesten aantasten, ook lang nadat de historische feiten zijn vergeten. Het gif gaat zijn eigen gang, los van zijn oorsprong. De moslimwereld en het Westen zitten daardoor in dezelfde klem van haat als die twee Turkse clans van Yasar Kemal.

