Het verbod op de Hells Angels is een opsteker in de strijd tegen criminele motorbendes

De rechtbank in Utrecht oordeelde woensdagochtend dat de Hells Angels onderscheidingen uitloven voor clubleden die geweld gebruiken, fondsen werven voor leden in de gevangenis en op alle manieren overheidsgezag negeren. Daarom moet de Nederlandse club worden verboden en mag ook de Amerikaanse moederorganisatie hier niet actief zijn.

De uitspraak betekent een flinke opsteker in de strijd van het Openbaar Ministerie tegen motorclubs. Ruim tien jaar terug wilde de strafrechter niet aan een verbod van de Hells Angels, die worden gezien als de grootste criminele motorclub. Het OM begon daarom een civiele procedure om aan te tonen dat het gevulde strafblad van mening clublid erop wijst dat de organisatie als geheel geweld zou ‘verheerlijken en faciliteren’.

In de strijd tegen de motorclubs boekt het OM wisselende successen. Het gerechtshof in Arnhem verbood eind vorig jaar de Bandidos. Anders dan de rechtbank eerder zag het hof echter geen reden om lokale afdelingen van deze motorclub te verbieden. Tegen die beslissing heeft de aanklager protest aangetekend bij de Hoge Raad. De uitspraak van het Haagse gerechtshof over Satudarah wordt half juni verwacht, maar de rechtbank besloot eerder ook deze club te verbieden.

De advocaat van de vereniging, Geert-Jan Knoops, had erop gewezen dat de Angels geen vastomlijnde organisatie vormen. De leden ‘gaan een keer per week naar een clubhuis en doen een paar keer per jaar mee aan een run’, zei Knoops. De rechtbank veegde dat argument van tafel, want de Angels hebben behalve een eigen logo en clubhuizen ook ‘rules’ en ‘meetings’, waar beslissingen worden genomen voor de organisatie als geheel.

No Surrender

De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer de uitspraak in deze zaak komt, is nog niet bekend. Ook langs andere wegen worden de Hells Angels aangepakt. Defensie liet weten leden van deze motorclub niet als werknemer te willen en de Amsterdamse brandweer ontsloeg vorige week een Hells Angel.

Begin deze week, vlak voor de uitspraak, liet voormalig Angels-voorman Lysander de R. (37) vanuit de gevangenis, waar hij een straf uitzit voor onder meer mishandeling en bedreiging, weten dat hij een nieuwe motorclub wil oprichten. “We laten ons niet ontmoedigen door de overheid en gaan gewoon verder”, liet hij in De Telegraaf optekenen.

Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden werd de club ook actief in Nederland.