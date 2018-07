Het ultieme 'Utregse' woord: jochie, dâkhaos of toch agtelijke gladiool?

De volgende exemplaren maken een kans: dâkhaos (idioot), dajakker (oplawaai), slaoiemmer (grote mond), paordevoorschut (afgang), wijffie, mokkeltsjie, messie, jochie, ouchie, goazerd, stadsjie (Utrecht), kneien (knoeien), boogie (boterham), wors, badmuts (kale), achentachentig, huchie, baoliekluivert (nietsnut), hals, gehakballegie en waor.

Het Utrechtse dialect wordt steeds minder gesproken, vertelt initiatiefnemer Rob Vermeulen. "Veel Utrechters zijn in de loop van de tijd verhuisd naar randgemeentes als IJsselstein en Nieuwegein. Daar hoor je nog Utrechts, in de stad zelf wordt het steeds minder."

Smoel

Om die reden besloot Vermeulen, die in de Domstad een marketingbureau runt, met steun van de gemeente Utrecht tot deze campagne. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een woordenboekje verschijnt en misschien ook een muurgedicht en een met een Utrechts woord getooid streekbier.

Vermeulen denkt dat het oppoetsen van plaatselijke uitdrukkingen meehelpt om Utrecht smoel te laten houden. "De stad groeit en we krijgen hier ook steeds meer toeristen, net als eerder in Amsterdam gebeurde. Dat vind ik niet per se erg, maar de vraag is wel: wat maakt Utrecht nog uniek?"

Zelf heeft Vermeulen twee favoriete woorden: jochie en ouchie. "Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Toen ik in 2004 als student in Utrecht kwam werd ik meteen jochie genoemd door de buren. Iedereen is een jochie, ook de directeur. Er is hier geen arrogantie." Ouchie (oudje, ouwe) heeft dezelfde gevoelswaarde, vindt Vermeulen.