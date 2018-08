Het uitgestreken gezicht van Trump. En wat moet je doen als je Jos ziet?

In de trein lag een Metro. Op de voorpagina een grote foto van Jos Brech en de vraag: 'Wat moet je doen als je Jos ziet?' Met een verwijzing naar pagina twee.

Ja, wat moet je doen als je Jos ziet?

Ik moet bekennen dat ik over die vraag niet had nagedacht, misschien ook omdat ik niet op een onherbergzaam pad liep in de Vogezen, maar gewoon op weg was naar Utrecht Centraal, om bij de Ako een Süddeutsche Zeitung te kopen die op vrijdagen een magazine heeft.

Meer dan duizend tips kreeg de politie inmiddels, Jos of Josachtigen moeten alom present zijn

Dit keer was dat gewijd aan een onlangs in de krant geplaatste annonce: een beeldschoon, niet-rokend en niet-drinkend meisje werd gezocht, uit een goede familie, hartelijk en eerlijk, met gevoel voor humor en meer in het hoofd dan alleen maar party's en shoppen. Een meisje dat een lieve partner zou zijn voor 'onze zoon, een fijnzinnige, rijpe en vermogende jongeman van 20 jaar,' zeer knap, zelfverzekerd, uiteraard, ook met gevoel voor humor uitgerust en een topatleet bovendien.

De redactie had vier schrijvers, onder wie Juli Zeh, gevraagd op deze annonce te reflecteren middels een kort verhaal en Zeh's bijdrage begon zo: 'Dus u bent Betty. Ik mag toch Betty tegen u zeggen?'

Foto Maar in Nederland hebben we andere problemen. 'Dus u bent Jos. Ik mag toch Jos tegen u zeggen?' zou een slechte opening zijn bij een toevallige ontmoeting op een Vogezenpad of op Utrecht CS; pagina twee van Metro onthulde dat je de politie moet bellen en als het kan ook nog een foto moet maken van de verdachte. Al kan dat nog voor verwarring zorgen. Een woordvoerder van de politie Limburg werd geciteerd met de woorden: 'We krijgen via de telefoon en via sociale media tips binnen, maar ook bijvoorbeeld foto's van iemand die op de man lijkt.' Meer dan duizend tips kreeg de politie inmiddels, Jos of Josachtigen moeten alom present zijn. Intussen wordt in achterhoedegevechten nog gediscussieerd over zijn recht op privacy, een recht dat verdachten toekomt zolang hun schuld niet is bewezen, en ook deze krant worstelde met die vraag getuige het inzetje op de voorpagina, dat was geplaatst onder een foto van de jonge Nicky Verstappen wiens privacy voorgoed was vernietigd.

Kampioen-zakenman Om de zinnen te verzetten bekeek ik een Fox-interview met Donald Trump (volgens omslagen van Time en The New Yorker weer vreselijk in het nauw) waarin hij zei dat je een president die het zo goed deed als hij niet kon afzetten, omdat anders de economie in zou storten, en zo ziet hij zichzelf: als kampioen-zakenman. Waarop nog een fragment voorbijkwam van de komiek Sacha Baron Cohen die een ontmoeting had met Trump, enige jaren geleden. Trump legde uit dat business al bestond vanaf day one. En waar deden ze toen business in, vroeg Sacha. Honderden miljoenen jaren geleden handelden ze al in rotsen en stenen, zei Trump. Maar wie wilde er nou rotsen kopen, vroeg Sacha. Oh man, dat weet ik niet dat moet je hun vragen, zei Trump. Uitgestreken gezichten. Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. De stukken van zijn Klein Verslag vind je hier.

