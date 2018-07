Het terras lonkt, maar goedkoop is het niet

Wie een rondje op een terras bestelt, is in Nederland gemiddeld 2,5 procent duurder uit dan vorig jaar. Onder een rondje verstaat het adviesbureau 2 koffie, 2 fris, 2 bier en 2 rosé.

Het maakt ook nog uit wáár je de drankjes bestelt. In Amsterdam is een terrasje pakken het meest prijzig: daar kost zo'n rondje gemiddeld € 25,10. Dat bedrag is 3,5 procent hoger dan vorig jaar. De hoofdstad is nu voor het vierde jaar op rij de duurste terrasstad van het land. Zwolle is de goedkoopste stad in het onderzoek, net als vorig jaar. Wie daar een rondje wil geven, is gemiddeld € 3,75 minder kwijt dan in Amsterdam.

"De prijsverschillen tussen de diverse steden komen globaal overeen met wat wij vier jaar geleden zelf constateerden", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Maar dit onderzoek, van een commerciële partij, laat veel ruimte voor vragen. Want wat zegt de gemiddelde prijs eigenlijk? In veel steden gaan alle inwoners naar het centrum om een terrasje te pakken, maar in grote steden als Amsterdam en Rotterdam kiezen inwoners veel vaker een terras buiten het centrum. Daar liggen de prijzen waarschijnlijk lager dan op de ‘toeristische’ pleinen als de Dam en het Leidscheplein."

Huur- en bierprijzen enorm gestegen Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN), branchevereniging voor de horeca, zijn de prijsstijgingen een logisch gevolg van de gestegen kosten voor horecaondernemers. "Die zijn enorm toegenomen. Vooral de huurprijzen en de bierprijzen zijn sterk gestegen", zegt een woordvoerder van KHN. "Door krapte op de arbeidsmarkt zijn bovendien de personeelskosten gestegen en moeten veel ondernemers commissie betalen aan deelplatforms als Thuisbezorgd. Die extra kosten zullen linksom of rechtsom toch moeten worden doorberekend." KHN vertegenwoordigt in Nederland 20.000 horecaondernemers met ruim een kwart miljoen medewerkers. Om de drankjes op de terrassen betaalbaar te houden, bepleit de brancheorganisatie een inperking van de machtige posities van biermerken en thuisbezorgdiensten. Restaurants en cafés zitten vaak vast aan voorwaarden en contracten met bierleveranciers die ook pandeigenaar zijn. "Wij willen graag toe naar een onafhankelijkere biermarkt met meer inspraak voor de ondernemers over de voorwaarden." Is de lol van een terrasje pakken er volgens de Consumentenbond vanaf nu de prijzen weer zijn gestegen? "Dat is per persoon verschillend", zegt Joyce Donat van de bond. "Wie genoeg verdient, kan het betalen. Maar of je het ook wil betalen of het betaalbaar vindt, is een ander. Een terrasje pakken is ook meer dan alleen een drankje consumeren, het is een uitje, gezelligheid, onderdeel van een dagje weg. Dat telt ook mee." Voor wie niet de hoofdprijs wil betalen, adviseert de bond om de meest toeristische plekken te mijden.

