Het Taiwanese parlement omarmt het homohuwelijk, al zijn kiezers verre van overtuigd

Als eerste land in Azië stelt Taiwan het huwelijk open voor niet-hetero’s. Het parlement stemde vrijdag in grote meerderheid voor een wetswijziging die dat mogelijk maakt en de president is enthousiast. Maar een meerderheid van de bevolking sprak zich eerder in een referendum uit tegen het homohuwelijk en dat kan gevolgen hebben voor de landelijke verkiezingen, begin volgend jaar.

Het parlement moest voor 24 mei een beslissing nemen, omdat het grondwettelijk hof in 2017 oordeelde dat het huwelijk principieel niet alleen voor man en vrouw geldt. Het hof gaf het parlement twee jaar tijd om de wet aan te passen, anders zouden mensen van hetzelfde geslacht automatisch hun verbintenis kunnen registreren.

Tsia Ing-wen, de president van Taiwan, is een voorstander van het homohuwelijk. Haar partij, de progressieve DPP, stemde in grote meerderheid voor de wetswijziging. Ook parlementariërs van andere partijen gaven hun steun, zodat het voorstel met 66 tegen 27 stemmen werd aangenomen. Het is van kracht zodra Tsai haar handtekening zet.

Hoe kunnen we de uitslag van het referendum, dat de wil van het volk aantoont, negeren? We hebben meer dialoog nodig. John Wu, parlementslid voor de conservatieve oppositiepartij Kuomintang

Klaroenstoot Onder de nieuwe wet kunnen lhbt’ers een huwelijk sluiten, waarna ze grotendeels dezelfde rechten krijgen als hetero’s op het gebied van belastingen, verzekeringen en kinderbijslag. Het recht op adoptie blijft beperkt, al moet het parlement de details nog regelen. De wet die het parlement nu heeft aangenomen, was de meest vergaande die voorlag, andere voorstellen regelden een soort samenlevingscontract voor niet-hetero’s. “Op 17 mei 2019 heeft de liefde gewonnen in Taiwan”, tweette president Tsai na de stemming. “We hebben een grote stap gezet in de richting van echte gelijkheid en van Taiwan een beter land gemaakt.” Tienduizenden voorstanders van het homohuwelijk vierden feest voor het parlement, in de regen. Mensenrechtenorganisaties reageerden opgetogen. Human Rights Watch in Azië noemde de stemming ‘een klaroenstoot’ die een grotere beweging voor gelijkberechtiging in de regio op gang moet brengen. Taiwan is voorloper in Azië op het gebied van gelijke rechten. De jaarlijkse Pride in de hoofdstad Taipei trekt veel deelnemers uit andere landen in de regio, waar zij veel minder rechten hebben. In omringende landen als China, de Filippijnen en Vietnam is een homohuwelijk ver uit beeld, in het kleine sultanaat Brunei werd homoseks eerder dit jaar strafbaar gesteld met de dood door steniging.

Stemming gehekeld Toch is er ook in Taiwan tegenstand tegen rechten voor lhbt’ers. Conservatieve, vaak religieus geïnspireerde groepen lobbyden tegen de nieuwe wet. Ruim een derde van de Taiwanezen is boeddhist, een bijna even grote groep noemt zich taoïst en daarnaast zijn er veel kleinere religies vertegenwoordigd. Amper 4 procent van de Taiwanezen is christelijk. In november vorig jaar stemden de Taiwanezen in grote meerderheid tegen het homohuwelijk. Conservatieve politici wezen op die uitslag en waarschuwden voor de gevolgen als de wetswijziging doorgaat. “Hoe kunnen we de uitslag van het referendum, dat de wil van het volk aantoont, negeren? We hebben meer dialoog nodig”, zei John Wu, parlementslid voor de conservatieve oppositiepartij Kuomintang. De Coalitie voor het geluk van de volgende generatie, een lobbygroep, hekelde de stemming in het parlement. “De wil van zeven miljoen stemmers in het referendum is vertrapt. Het grote publiek zal terugslaan in 2020.” In januari volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen in Taiwan.

