Het taboe op zelfdoding onder boeren lijkt groter te worden

Ze is anno 2018 nog niet helemaal over haar verbazing heen. Lizzy van Leeuwen deed een aantal jaren geleden onderzoek naar suïcide onder Nederlandse boeren. In sommige landen worden de suïcides per beroepsgroep geregistreerd. In Nederland was er niets. En nog altijd niet.

Cultureel antropoloog Lizzy van Leeuwen. © TR BEELD

Of je nou Tolstoi las of Engelse romans, als er een boer in zat, kwam er ook een zelfmoord in voor Lizzy van Leeuwen

Het CBS, het statistische geheugen van Nederland, registreert zelfdoding niet per beroepsgroep. Buiten dat: niemand lijkt zich er ook echt druk om te maken, zegt Van Leeuwen. Den Haag niet, de minister van landbouw niet, de boerenorganisaties niet. Van Leeuwen kan dat niet bevatten.

Maar eerst, waarom dat onderzoek? "Ik las vroeger veel romans en mij viel telkens op dat als er een boer in voorkwam, de kans groot was dat hij zich zou ophangen. Of je nou Tolstoi las of Engelse romans, als er een boer in zat, kwam er ook een zelfmoord in voor. Dat is mij altijd bijgebleven."

Maatregelen Na haar vertrek bij het Meertens Instituut, documentatiecentrum voor de Nederlandse taal en cultuur, besloot Van Leeuwen haar sluimerende nieuwsgierigheid om te zetten in een studie. Ze vond onderzoek in Amerika en Groot-Brittannië, waar hoge suïcidecijfers onder boeren leidden tot maatregelen. "Maar in Nederland vond ik niets. Ik heb toen een onderzoeksplan gemaakt. Ik kreeg veel geld los, maar niet uit de agrarische industrie en de boeren-belangenbehartiging, en ook niet van het ministerie. Het geld kwam uit culturele en historische bronnen. Alleen de boerenorganisatie in Zuid-Nederland, ZLTO, wilde me steunen met een klein bedrag. Toen het boek er eenmaal was heb ik nooit meer iets gehoord van ZLTO. Het is genegeerd." Van Leeuwen heeft het onderwerp enkele jaren laten rusten, maar ze zegt geen reden te hebben om te denken dat er iets is veranderd. "Integendeel. Het taboe lijkt groter geworden. Het heeft alles te maken met de internationale positie van Nederland als agrarisch exportland. Niemand zit te wachten op de schaduwkant van dit exportbeleid."

Hulpverlening Met preventie kan veel ellende worden voorkomen, aldus Van Leeuwen. Maar de hulpverlening in Nederland schiet volgens haar ernstig tekort. "Kennelijk is dit leed dat bij boeren hoort, leed dat ze al vanaf de middeleeuwen lijden, leed dat boeren moeten ondergaan en daar komt nog bij dat boeren nooit de publieke opinie mee hebben. Of het nou slecht gaat of goed gaat met de economie, over boeren bestaat er nooit een realistisch beeld. In tijden van voedselschaarste worden boeren bewierookt en wordt er geschreven over de romantiek van het platteland, het Boer zoekt Vrouw-verhaal. In tijden van overvloed worden boeren belachelijk gemaakt en zijn ze mikpunt van spot. Het is zo oud als de wereld." In tijden van overvloed worden boeren belachelijk gemaakt en zijn ze mikpunt van spot. Het is zo oud als de wereld Lizzy van Leeuwen 'De hanenbalken. Zelfmoord op het platteland' Lizzy van Leeuwen, Uitgeverij AtlasContact, 335 blz., 21,95 euro. © Trouw Volgens Lizzy van Leeuwen worden boeren en burgers tegen elkaar uitgespeeld door de overheid, omdat de export van groot belang is voor Nederland. "Dat belang ga je niet in de waagschaal stellen, het is niet fijn als jouw exportproduct ook een zwarte kant heeft. Ook de moraal en de ethiek van de boeren werken het zwijgen over suïcide in de hand. Ik ben in een gezin geweest waar niet meer gepraat mocht worden over de zelfdoding van een zoon: dat was taboe." Ze vindt dat huisartsen in agrarische gebieden standaard vooraf moeten worden gewaarschuwd als er weer een maatregel aankomt die boeren treft. "Bij het loslaten van het melkquotum wist ik dat dit slachtoffers ging kosten. Ik ben uitgescholden, hoe ik dat durfde te zeggen! Een paar maanden later hoorde ik: die heeft zich opgehangen, die is van het dak gesprongen, die heeft landbouwgif ingenomen. Dat zijn nare berichten. Het is grotendeels te voorkomen. Maar als een organisatie zoals LTO dit al niet aankaart in Den Haag, wie doet het dan?" 'De hanenbalken. Zelfmoord op het platteland' Lizzy van Leeuwen, Uitgeverij AtlasContact, 335 blz., 21,95 euro.

