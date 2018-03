Het succes van de familievloggers: 'We hebben een tijdje met de gordijnen dicht geleefd'

De Latooys: 'De fans staan in de tuin'

Lees verder na de advertentie

Soms lig ik ’s nachts wakker, omdat ik nadenk over een nieuwe video”, vertelt de goedlachse Louise Latooy. “Je moet een creative mind hebben. We halen vooral pranks (grappen) met elkaar uit en doen challenges, zoals deze week de ‘try not to laugh’-challenge, waarbij we elkaar aan het lachen proberen te krijgen, bijvoorbeeld door een pan op ons hoofd te zetten. Elke week zetten we een vlog (videoblog, red.) van tien minuten online. Binnenkort ga ik een video maken met babyfilmpjes van onze kinderen. Ik heb vanaf hun geboorte bijna dagelijks films en foto’s van ze gemaakt. Ik vind het leuk om aan de fans te laten zien hoe groot ze zijn geworden.”

Het is een uitgelaten boel bij de familie Latooy thuis. In een van zijn filmpjes klaagt zoon Gio vanuit zijn slaapkamer luidruchtig over de lelijke foto’s die zijn moeder van hem op internet zet: ‘Nee, grapje, ik hou van jullie’. Vervolgens sluit hij af met: ‘Bedankt voor het kijken, doe even dat blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had, 20.000 likes zou supervet zijn’.

De familie Latooy: zoon Giovanni, moeder Louise, dochter Melanie en vader Marcel. © Shody Careman

Gio vlogt het langst, vijf jaar, en is gestopt met zijn vwo om zich volledig op het vloggen te richten. Hij rijdt rond in een gesponsorde Land Rover en gaat meerdere keren per jaar gesponsord door hotel of reisorganisatie naar het buitenland. Gio: “Vakantievlogs doen het altijd goed. Ik ben net terug uit Lapland, waar ik met mijn vriendin Juultje was, op uitnodiging van een hotel. Juultje moest in het begin wel wennen dat ik altijd mijn camera bij me heb en alles vastleg, maar inmiddels heeft ook zij haar eigen kanaal.”

Bedankt voor het kijken, doe even dat blauwe duimpje omhoog

“We zijn nu weer samen, maar toen we een tijdje terug uit elkaar gingen, plaatste ik daar na een week een vlog over: de moeilijkste die ik ooit maakte. Dat nieuws haalde de krant en de views gingen over een miljoen. Mijn fans reageerden liefdevol, maar ook boos, omdat ik niet precies vertelde waarom het uit was. Ze willen altijd alles van je weten, ze denken dat je hun vriend bent. Maar ik heb ook een leven naast YouTube.”

Het contact met het publiek is heel direct. Op Gio’s vlog worden veel commentaren achtergelaten, van ‘OMG, ik vind Gio’s ouders echt geweldiggggg!’ tot ‘ze lachen wel als debielen’ of erger.

Vader Marcel: “In het begin vond ik die hatelijke reacties vervelend om te lezen, maar ik ben er overheen. Het boeit me niet meer.” Louise: “Onze fans wachten echt op onze vlogs. Als we een tijdje niks geplaatst hebben, omdat het druk is op ons werk, vragen onze volgers wanneer er een nieuwe komt. Dan kan ik me wel schuldig voelen.”

Melanie en Giovanni Latooy. © Shody Careman

Fans aan de deur was wel wennen, we hebben een tijdje met de gordijnen dicht geleefd

Dochter Melanie: “In het begin kwamen er ook fans aan de deur, dat was wel wennen. We hebben een tijdje met de gordijnen dicht geleefd. Daarna nam Gio een video op om te vragen of ze wel onze privacy wilden respecteren. Dat hielp, een beetje. Soms komen er nog wel eens mensen, maar vaak doen we niet open.”

Louise: “We hebben er ook aan gedacht een hek om ons huis te zetten, maar dat doe je niet zo snel. Het is wel bizar hoor, ik kan er soms echt niet bij met mijn hoofd. Tijdens een meet-and-greet staan ze drie uur in de rij voor je. Of ze gaan huilen. Ik heb meisjes weggedragen zien worden, omdat ze waren flauwgevallen. Net als die groupies toen met Doe Maar.”