Het roer gaat om bij Facebook

In een bericht op zijn eigen facebookpagina wond Mark Zuckerberg er geen doekjes om: zijn bedrijf heeft langzaam maar zeker uit het oog verloren dat het ontstaan is als sociaal netwerk. Op de zogenoemde tijdlijn, een oneindige lijst van berichten waarop gebruikers stuiten bij het openen van Facebook, hebben filmpjes en artikelen van merken, nieuwsmedia en andere commerciële partijen de berichtjes uit eigen kring verdrongen.

Nu gaat het roer om: door te sleutelen aan de algoritmes zien de 2 miljard facebookgebruikers binnen enkele weken foto’s van de nieuwe kat van de buurman prominent op hun persoonlijke pagina staan, of een mooi liedje waarop nichtjes hebben gereageerd. Klikkanonnen en commerciële berichten verdwijnen naar de achtergrond, ‘betekenisvolle interactie’ krijgt prioriteit.

De aankondiging is een antwoord op de aanzwellende kritiek aan het adres van Facebook. Zo zou het bedrijf onder meer de verspreiding van nepnieuws vergemakkelijken, gebruikers verslaafd en neerslachtig maken, en mensen opsluiten in ‘echokamers’: unieke informatiebubbels waarin het eigen wereldbeeld wordt bevestigd en alternatieve opvattingen ontbreken. Met de koerswijziging hoopt het concern ook bemoeienis van overheden af te wenden.

Berichten en foto’s van vrienden leiden tot reacties, tot actief gebruik in plaats van dat passieve gescroll, tot betrokkenheid bij Facebook. Op den duur zullen bezoekers juist meer tijd aan het sociale netwerk spenderen. Bovendien zijn data de goudmijn van het web. En geschreven berichtjes heen en weer leveren veel meer informatie over een persoon op dan zijn klikgedrag: een aantrekkelijke gedachte voor adverteerders.

Opmerkelijk genoeg schrijft Zuckerberg in zijn bericht dat Facebook verwacht dat de tijd die bezoekers op zijn website zullen doorbrengen op de korte termijn zal dalen. “Misschien moeten mensen eerst even wennen, maar zeker op de lange termijn levert deze ommezwaai wat op.”

Het is nobel dat ’s werelds machtigste mediabedrijf eindelijk zijn verantwoordelijkheid erkent, stelt Elja Daae, specialist sociale media. “Maar laten we niet naïef zijn: Facebook doet dit natuurlijk niet omwille van wereldvrede of liefde. Het bedrijf zet in op omzet en winst.”

Win-winsituatie

Het is een win-winsituatie. Althans, zo lijkt het voor gebruikers en het mediabedrijf. Maar voor nieuwsuitgevers en kleine bedrijven die gratis adverteren via Facebook, kan Zuckerbergs aankondiging grote gevolgen hebben. Een groot deel van de bezoekers op hun websites komt binnen via Facebook. “Tenzij zij Facebook gaan betalen om hun berichten te plaatsen, zullen zij het verkeer op hun sites zien dalen”, zegt Muster. “Best lullig eigenlijk, want nieuwsorganisaties hebben Facebook helpen groeien door hun berichten daar aan te bieden, waarmee nieuwe gebruikers werden gelokt.”

“Aan de andere kant worden ze nu gedwongen om het volk bij het nieuws te betrekken. Nieuwsorganisaties moeten ervoor zorgen dat mensen reageren op het artikel, want dan komt het wel bovenaan de tijdlijn van vrienden van de commentator. En misschien ontwikkelt Facebook wel een apart tabblad voor publieke posts.” Dat is mogelijk: de topman kondigde aan dat het niet bij deze aanpassing zal blijven.

