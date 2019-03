Het Rijk gaat zijn betalingsverkeer opnieuw aanbesteden vanwege de witwasaffaire bij ING

Hoekstra onderzoekt bovendien of hij ING op grond van die affaire kan uitsluiten van de nieuwe aanbesteding.

ING verzorgt alle transacties van de departementen en diensten van het Rijk: van het uitbetalen van studiebeurzen tot het innen van boetes. Het gaat om een contract van ongeveer 40 miljoen betalingen per jaar, dat nog loopt tot 1 mei 2020. Het Rijk kon het contract nog twee keer met twee jaar verlengen, maar dat wil Hoekstra niet.

De minister kan ING niet zomaar uitsluiten: Europese aanbestedingsregels verbieden dat. Daarom zoekt Hoekstra het in een regel die stelt dat partijen die een ‘ernstige beroepsfout’ hebben begaan uitgesloten kunnen worden. ING zou dan wel de mogelijkheid krijgen om te beargumenteren welke maatregelen zijn genomen om zulke fouten voortaan te voorkomen. Vervolgens kan het Rijk bepalen of ING mee mag doen aan de aanbesteding.

Complexe betalingsopdrachten

Tegelijkertijd tempert Hoekstra de verwachtingen met betrekking tot andere kandidaten: er zijn volgens hem maar een paar partijen in staat om de complexe opdracht van het betalingsverkeer van het Rijk uit te voeren. Voorheen waren er maar weinig inschrijvingen op de aanbesteding, schrijft Hoekstra, en hij verwacht dat het nu niet anders zal zijn.

ING kreeg de afgelopen maanden veel kritiek vanwege de omvangrijke witwasaffaire waarin de bank betrokken is. Het Openbaar Ministerie concludeerde eerder dat de bank jarenlang geen aandacht schonk aan mogelijke witwassignalen, waardoor criminelen ongestraft ING-rekeningen konden gebruiken om hun geld weg te sluizen. In september kocht de bank voor 775 miljoen euro strafvervolging af in de zaak. Pas na grote politieke en maatschappelijke druk werd financieel directeur Koos Timmermans ontslagen, topman Ralph Hamers bleef zitten. De Tweede Kamer drong erop aan de contracten met ING te ontbinden.

ING is naast huisbankier van de staat ook de bank die alle betalingen doet voor de Belastingdienst. Die opdracht is nog veel groter, ongeveer 262 miljoen transacties per jaar. Omdat dit contract nog doorloopt tot 1 mei 2022, wil Hoekstra met ING gaan praten over ontbindende voorwaarden. Hoekstra wil rechtelijke veroordelingen maar ook schikkingen voor corruptie en fraude als opzeggingsgrond opnemen. Hij kan de bestaande contracten niet opzeggen vanwege de witwasaffaire.