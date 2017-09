Het riante pensioen is binnen voor 608 deputati e senatori

Het parlement in Rome maakt zijn eigen regels als het gaat om zaken als werktijden, salarissen en pensioenen. De 950 parlementariërs zijn natuurlijk niet te hard voor zichzelf. Wie zou dat wel zijn?

Ze hebben voor zichzelf besloten dat ze ruim 10.000 euro per maand verdienen en dat ze een pensioen krijgen als ze 4 jaar, 6 maanden en 1 dag hebben gewerkt. Voor dat pensioen betalen ze maandelijks zo'n duizend euro premie.

Was het parlement eerder ontbonden, dan konden ze fluiten naar hun centen

En vandaag is het dus zover: het pensioen is binnen. De parlementariërs zitten lang genoeg. Vanaf hun 65ste krijgen ze tot aan hun dood duizend euro netto per maand - naast de pensioenen die zijn opgebouwd in andere banen of tijdens andere termijnen als deputato of senatore.

Veertig jaar werken Je denkt misschien: duizend euro, dat is niet ontzettend veel. En dat is het voor iemand in Nederland ook niet. Maar in Italië - waar geen AOW bestaat - liggen de lonen lager en moeten miljoenen mensen veertig jaar werken om aan dat bedrag te komen, áls dat ze al lukt. Je zult alle bejaarden de kost moeten geven die maar 500 of 800 euro pensioen krijgen. Waren de parlementariërs vóór vandaag naar huis gestuurd, dan hadden ze naar alle betaalde premies en het nu opgebouwde pensioen kunnen fluiten. Heel veel Italianen weten heel zeker dat het parlement daarom eind vorig jaar niet is ontbonden, toen de toenmalige premier Matteo Renzi opstapte.

