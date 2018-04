Het regent weer lintjes, maar nog niet echt voor vrouwen

Achttien mensen worden benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de overige 2894 treden toe tot de Orde van Oranje Nassau. Slechts 36 procent van die onderscheidingen ging naar een vrouw. Het aantal vrouwen met een lintje neemt de laatste vijf jaar nauwelijks toe.

Lees verder na de advertentie

Bijna alle lintjes werden uitgereikt vanwege vrijwilligerswerk of mantel- en pleegzorg. Slechts 126 onderscheidingen waren ten ere van een betaalde baan. Ook de oudste gedecoreerde is een enthousiaste vrijwilliger: de 105-jarige meneer Du Pon uit Vlaardingen. Sinds 1934 helpt hij mee in de kerk en ondersteunt hij mensen met schulden. Sportman Michael van Gerwen is de jongste ‘ridder’. De 29-jarige Brabander voert momenteel de wereldranglijst bij het darten aan.

In Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland wonen de meeste gedecoreerden. Ook op Aruba, Bonaire en Curaçao werden 23 lintjes uitgedeeld. Dat zijn er acht minder dan vorig jaar. Op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba ontving dit jaar niemand een onderscheiding. Ook staat niet elke aanvraag garant voor een koninklijk lintje: van de ruim 3200 verzoeken werd 11 procent afgewezen.

Benieuwd wie er in uw buurt een lintje heeft gekregen? Zoek in onderstaande kaart uw woonplaats op. De tekst gaat verder onder de afbeelding.