Het platteland zit te springen om razendsnel 5G

Probeer maar eens een buslijn op de weg te houden in een gebied waar weinig mensen wonen. Dat is zonder subsidie niet te doen. Tenzij het razendsnelle 5G-netwerk, de opvolger van 4G, in actie komt. Dan kunnen zelfs in het dunbevolkte Noord-Oost Groningen frequent bussen rijden, weet René Bolhuis van techbedrijf Horus in Bedum.

Samen met KPN test Horus zelfrijdende busjes die mensen oppikken bij een transferium, een overstappunt. Het zijn nog geen onbemande busjes, want er reizen stewards mee om bij problemen op de noodknop te kunnen drukken. Bolhuis: "Met de inzet van het 5G-netwerk zijn ook die mensen niet meer nodig. 5G maakt het mogelijk om met vijf bussen tegelijk een realtime verbinding te maken via camera's met een centrale elders, waar ingegrepen kan worden bij onregelmatigheden."

Dus stel, er is een kilometer verderop een ongeluk gebeurd of een overval aan de gang, dan zorgt de snelle reactietijd van het systeem ervoor dat het busje tijdig wordt omgeleid. Met dank aan 5G. Maar, zegt Bolhuis: "Dan moet Nederland wel doorpakken, anders haalt de wereld je in."

Dat doorpakken zit er nog even niet in. Juist in de noordelijke helft van Nederland mag de frequentie die nodig is voor 5G, de zogenoemde 3.5GHz band, maar beperkt gebruikt worden. De inlichtingendiensten maken namelijk veelvuldig gebruik van deze golflengte en de digitale 007's kunnen geen stoorzenders gebruiken. Bolhuis kan zijn busjes dus niet op volle kracht testen: "Alleen voor kleinere afstanden mogen we 5G gebruiken. Grotere afstanden doen we houtje-touwtje, met gestapelde 4G-verbindingen."

Spatzuiver

Een andere branche die letterlijk een wereld ziet opengaan met de mogelijkheden van 5G - op het platteland wellicht nog iets meer dan in de stad - is de ambulancezorg. Bram Oosting van Ambulancezorg Groningen geeft een voorbeeld. Hij werkt met zijn team in een 5G-proef samen met het brandwondencentrum van het Groningse Martini Ziekenhuis: "Stel, we zijn bij een patiënt met brandwonden. Door realtime contact via videobeelden met specialisten van het ziekenhuis kunnen we de patiënt expertise op locatie zo vroeg mogelijk aanbieden."

Dat kan via een slimme camera in een augmented-reality-bril waarmee het ambulancepersoneel beelden stuurt van de wonden. Oosting: "Zo kan het ziekenhuis meekijken, advies geven en de juiste voorbereidingen treffen, terwijl de ambulance met de patiënt onderweg is."

Doordat een 5G-netwerk, afhankelijk van de gebruikte antennes en apparatuur, wel vijftig tot honderd keer sneller is dan het huidige 4G-netwerk, kunnen livebeelden spatzuiver en betrouwbaar worden doorgestuurd. Maar ook voor de Groningse ambulancedienst geldt: dan moet de bandbreedte wel beschikbaar zijn voor andere diensten dan alleen de geheime.

Volgens Jacob Groote, bij KPN verantwoordelijk voor innovatie en de zakelijke markt, helpt de blokkade van het noordelijke netwerk inderdaad niet om voorop te blijven lopen in Europa met snel internet. Het helpt ook niet om dan maar bij de pakken neer te zitten, stelt Groote: "Die 5G-ontwikkelingen gaan er gewoon komen. Dus ondanks het ontbreken van capaciteit in het noorden moeten wij uitzoeken wat de mogelijkheden zijn."

Een zelfrijdende bus houdt via 5G contact met de centrale. © -

KPN doet daarom in de loop van dit jaar testen op meerdere locaties. Zo wordt het gebied rondom de toekomstige Johan Cruijff Arena tijdens het EK voetbal in 2020 een 5G-proeftuin. De bedoeling is dat de toeschouwers in het stadion een 'extreme capaciteit' wordt geboden, waardoor ruim 53.000 fans moeiteloos filmpjes kunnen versturen.

Ook de Rotterdamse haven is testgebied. Daar wil KPN onder meer het gebruik van virtual reality via 5G voor industriële toepassingen onderzoeken. In Drenthe en Groningen wordt al volop getest met precisielandbouw, waarbij drones boeren nauwkeurig op de hoogte houden van de staat van hun gewas.

En in Helmond, waar innovatieve autobedrijven samenwerken, moet de basis worden gelegd voor wat vermoedelijk de grootste dataslurper zal worden van het 5G-netwerk: de autonoom rijdende auto. Groote: "Wij willen daarmee laten zien dat de snelheid van dit netwerk overal van nut is: in dunbevolkte en dichtbevolkte gebieden, in de industrie en in de landbouw."

