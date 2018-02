Het paasei heeft een wrange nasmaak voor de Afrikaanse teler

De pepernoten waren nog niet uit de schappen verdwenen of de chocoladepaaseieren lagen al klaar. In alle soorten en maten, soms Fairtrade maar soms ook niet. Over vijf weken viert Nederland het paasweekeinde met de zoete smaak van chocolade-eieren. Maar door de aanhoudende crisis in de cacaosector laten deze paaseieren bij Afrikaanse boeren vooral een wrange nasmaak achter.

Lees verder na de advertentie

Door de lage prijs leven boeren in armoede en nemen kinderarbeid en migratie toe Peter d'Angremond

Tot en met morgen vindt in Amsterdam de zesde editie van de chocoladebeurs Chocoa plaats. Fairtrade Nederland, ook bekend als stichting Max Havelaar, grijpt het evenement aan om de positie van cacaoboeren in Afrika onder de aandacht te brengen. Die is alarmerend, zegt Peter d'Angremond, directeur van de stichting. De reden is simpel: de veel te lage prijs van cacao die vorig jaar ook nog eens kelderde.

In april vorig jaar dook de prijs van cacao voor het eerst in twaalf jaar onder de twee dollar per kilo en steeg sindsdien niet of nauwelijks meer. Kleine Afrikaanse boeren moeten het met een nog lager inkomen doen dan voorheen. De daling van de toch al lage prijs komt onder meer door een overschot van cacao op de wereldmarkt. De vraag naar chocolade uit opkomende economieën als China en India is overschat waardoor er te veel cacao wordt geproduceerd.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© Trouw SS | Bron: icco.org